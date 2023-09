La firme medida de Ramiro Marra para acabar con la presencia de menores en piquetes

Ramiro Marra se pronunció este lunes contra los "líderes piqueteros" que van a los piquetes con menores y mujeres y sostuvo que hay "una dirigencia política que se dejó extorsionar y que, por consecuencia, terminó siendo cómplice" de estos sectores. "Se creen que son los dueños de la calle", señaló.

El candidato a jefe de Gobierno porteño sostuvo que, en caso de ser electo, "liberaría a las familias" que están siendo "obligadas a ir" a los cortes de calle por estas organizaciones.

"No hay negociación. Esas personas son víctimas. No quieren estar ahí, las obligan. Un chico tiene que estar en el colegio, no cortando una calle", recalcó.

Además, el legislador de la Ciudad auguró un triunfo de Javier Milei sin necesidad de ir a un balotaje: "En la nacional no hay segunda vuelta, estamos a dos puntos en la nacional (para evitar el balotaje)".

Acto seguido, consideró que está "peleando cabeza a cabeza con Leandro Santoro" para entrar a una segunda instancia contra el candidato de Juntos por el Cambio, Jorge Macri. "Mi objetivo es dejarlo tercero (a Santoro) para ir a un balotaje. Porque soy el más antikirchnerista del país", subrayó.

Por otro lado, Marra se refirió a los cruces que mantiene Milei con la prensa y, pese a aclarar que "en ciertas circunstancias" piensa "igual que Javier y en otras no", consideró que "hoy hay una problemática con el periodismo en general".

"Creo que hay nuevos medios de comunicación que están planteando la información de otra manera. Y hay un periodismo que, por supuesto, no está contento con esta situación", sostuvo en diálogo por TN.

Según el referente de La Libertad Avanza, "se terminó la cuestión monopólica de cómo se informa la gente" y apuntó contra las fake-news: "Lamentablemente, los medios de comunicación también tienen tiempos limitados y muchas veces la manera de trasladar la información es la generalización", cerró.