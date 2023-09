Tras los primeros resultados, La Unión Mendocina abraza el segundo lugar

21:25. Con casi el 50% de las mesas escrutadas, la tendencia marca que Alfredo Cornejo será el nuevo gobernador de Mendoza con 39% de los sufragios emitidos. "Hemos consolidado nuestra fuerza y ha quedado plasmado que hay un modelo agotado en la provincia. Claramente La Unión Mendocina ha crecido y ha tenido a poner lo que está necesitando Mendoza", señaló Ariel Pringles, candidato a senador provincial y quien oficia como la "pata peronista" dentro del frente demarchista. Pese a la distancia que separa a LUM del oficialismo, dijo que "todavía hay que esperar. Lo que sí, vamos a tener un número importante de representantes en la Legislatura y Concejos Deliberantes. Es una fuerza que vino para quedarse".

21:00. Aún no arriban ni Omar De Marchi ni Daniel Orozco, mientras que los primeros datos arrojados por la Junta Electoral dan a Alfredo Cornejo como ganador nuevo gobernador de Mendoza. La diferencia entre ambas fuerzas ronda los 10 puntos.

20:45. según pudo confirmar MDZ a través de datos extraoficiales, en Las Heras se daría una situación particular: la fórmula Omar De Marchi-Daniel Orozco se encuentra en primera posición, pero la Intendencia quedaría en manos el radical Francisco Lo Presti, que -hasta el momento- le saca una ventaja de tres puntos a Martín Bustos de La Unión Mendocina.

20:30. El panorama en las filas de La Unión Mendocina comienza a oscurecerse. Gustavo Cairo, diputado provincial y hombre de confianza de De Marchi, arribó al Salón Báltico pasadas las 20:30 y manifestó que "están aguardando que continúe el escrutinio", aunque ya comenzó a valorar aspectos de la elección que toman notoriedad al obtener el segundo lugar. "En algunos lugares donde veníamos de atrás hemos superado al PJ", aseveró. Asimismo, se refirió a la categoría de legisladores provinciales al sostener que "según el corte que vi, hay 21 de Cambia Mendoza, 14 de La Unión Mendocina y 6 del Frente Elegí. Claramente se alteran las mayorías legislativas".

Gustavo Cairo. Foto: Santiago Tagua / MDZ.

19 45. Jorge Difonso, diputado provincial sancarlino que busca renovar su banca en la Legislatura, aseguró en diálogo con la prensa que Omar De Marchi se impuso en los departamentos de San Carlos y Tunuyán. "Estamos recibiendo en el centro de cómputos los informes de otros departamentos. Queremos ser respetuosos y no dar resultados", comentó el referente de La Unión Mendocina y exaliado del oficialismo.

Respecto al clima triunfalista que se vive en el búnker de Cambia Mendoza, Difonso dijo: "Creo que están tirando un número que todavía no está para nada definido porque en las escuelas están contando. Yo puedo traer información de una tendencia en el Valle de Uco, donde es ampliamente favorable De Marchi". No obstante, no dio información sobre Tupungato, hoy gobernado por el radicalismo.

En tanto, confirmó que Esteban Allasino se impone en Luján de Cuyo, tierra natal de De Marchi, y no se animó a brindar datos de Las Heras, una de las comunas más pobladas y que, además, tiene al intendente Daniel Orozco como candidato a vicegobernador.

Jorge Difonso. Foto: Santiago Tagua / MDZ.

18:25. El diputado nacional y jefe de campaña de Omar De Marchi, Álvaro Martínez, aseguró que están "expectantes a tener los datos oficiales. Tenemos nuestros centro de cómputos con datos propios. Para ser responsables tenemos que esperar los resultados oficiales (...) Es una jornada muy tranquila y queremos agradecerle a los mendocinos que han concurrido a votar. También a las autoridades y fiscales de mesa".

18:00. Cerraron los comicios a la espera de que Mendoza conozca quién será su próximo gobernador durante el período 2023-2027. La reñida contienda electoral -caracterizada por una fuerte polarización entre Omar De Marchi (La Unión Mendocina) y Alfredo Cornejo (Cambia Mendoza)- mantiene en vilo a la ciudadanía. En el búnker de La Unión Mendocina aún mantienen cautela, pese a que algunos boca de urna posicionan a Cornejo como el más votado. A las 22:00 se sabrán los primeros datos oficiales.

Noticia en desarrollo...