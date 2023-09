Axel Kicillof disfruta del vacío que le hace el peronismo mientras estallan los escándalos

Solamente una plaza separa el escándalo de la paz. La tranquilidad de la sospecha. Así se vive hoy la política en la provincia de Buenos Aires, donde Axel Kicillof mira todo como si no estuviera arriba de un polvorín porque las explosiones se dan a tan solo cien metros. "Quizás después de octubre, sea el único sobreviente", reconoció alguien que no le tiene afecto, pero lo respeta.

El gobernador pareciera estar bendecido por la suerte, pero no. Él también corrió el riesgo de nunca querer ser el jefe a pesar de firmar los cheques más onerosos y tener que estar a cargo de la administración más desgastante de todo el país.

Para cada cuestión, en las cercanías del gobernador hay una respuesta. Líos con la utilización vergonzante y bochornosa de contratos de la Cámara de Diputados, "vayan enfrente". Problemas de polleras y divorcios multimillonarios: "Es un aliado que me pusieron". Reclamos por la falta de protagonismo del peronismo bonaerense en la campaña, el presidente del PJ no es él ni jamás pidió serlo. Máximo Kirchner, su enemigo íntimo, forzó la situación partidaria y obligó a los consejeros que lo antecedían a dejarlo sólo a él.

Cuando Kirchner le recriminó a Kicillof por el intento del gobernador de cambiar de "música y cantar un nuevo éxito", llamó la atención que no hubiera llamado previo. "No, olvidate, esto funciona así", reconoció alguien que los conoce desde hace tiempo. Los llamados no son su fuerte.

Kicillof necesita que Massa haga una gran elección para no tener que sufrir el arrastre en contra.

Ni siquiera interfirió en el armado de las listas de legisladores provinciales de Unión por la Patria, que terminó por romper la relación entre los propios intendentes y de ellos con La Cámpora. Si bien siempre se sospechó que Carlos Bianco iba a encabezar alguna lista legislativa provincial, no sucedió. "Cuando le preguntaron a Kicillof si quería ponerlo, faltaba poco para el cierre de lista y estaba todo en llamas", recordó una fuente cercana a la gobernación.

El lunes a la noche, Carlos Pagni dio detalles del multimillonario divorcio entre Jesica Cirio y Martín Insaurralde, aunque no nombró a ninguno de los dos. Un socio directo del actual jefe de gabinete provincial, Federico Otermín, dejó en manos de un antiguo operador de la Cámara, Julio "Chocolate” Rigau, el sistema de recaudación de plata fresca que no solo quedaría para quienes le facilitaron las cien tarjetas de débito por las cuales extraía, al final del mes, alrededor de $28 millones de pesos producto del retiro de más de medio millón de pesos por tarjeta.

"Todos están publicando que son 28 palos, pero es el doble. Porque no son sólo 48 tarjetas", informó una fuente cercana a la investigación ya que a esos plásticos que le encontraron cuando retiraba del cajero central del Banco Provincia de La Plata deben ser sumados una cantidad similar que tenía guardados Rigaut en su domicilio particular.

El responsable de personal de la Cámara Baja, Claudio Albini, es el padre del concejal Facundo Albini, ambos de los renovadores platense. Albini ingresó a principio de siglo a trabajar ahí. Parece que entiende bien las necesidades de ese medio ambiente ya que ni los radicales, ni los del PRO y mucho menos los libertarios que son legisladores dicen nada al respecto.

"Esto, si se destapa, es mucho peor que la motosierra de Milei", describió este miércoles un funcionario del Palacio de Tribunales de 8 y 57. En la Procuración General, sin embargo, siguen el tema con total hermetismo y confían en el trabajo de la fiscal de Instrucción Betina Lacki.

Sin embargo, hay algunas cuestiones que empiezan a levantar sospechas, como la de uno de los supuestos propietarios de las tarjetas de débito que declaró que le delegó la cobranza a "Chocolate" porque nunca encontraba lugar para estacionar en las cercanías del banco y, por confianza, le pedía al conocido que se la retirara. Los plásticos solo podían retirar $30.000 diarios porque no habían autorizado el token para más.

"Es increíble todo. Imaginate que lo que no faltan en La Plata son estacionamientos, y menos para retirar medio palo por mes", reconoció la misma fuente judicial que advirtió que mucho de la investigación tiene que ver con que "no se queden sólo con Rigaut" ya que, como es público y notorio, los responsables son otros.

"Esto es como cuando usted quiere que le den una buena piza, pero cuando llega a su mesa solo le dan la masa con un poco de tuco arriba y sin queso. Algo falta, ¿no?", se preguntó y contestó a la vez.

Según trascendió, lo recaudado por el único detenido de la causa, no quedaba solo en una única mano. De ahí la falta de información suministrada por ninguno de los bloques de La Casa, como se la conoce a la Legislatura. "No te olvides que, debido a lo estrecho del quórum, las mayorías y las minorías conviven en las designaciones y tienen firmas cruzadas al más alto nivel", recordó uno de los diputados que dice no tener nada que ver pero que tampoco se anima a preguntar qué está pasando.