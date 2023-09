Gastos de campaña: la barrera que superó Juntos por el Cambio y cuál fue el voto "más barato"

Juntos por el Cambio fue, por lejos, el partido que más dinero declaró haber gastado en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto. La Libertad Avanza de Javier Milei, en cambio, quedó lejos, incluso detrás de partidos que no pasaron el 1,5%, por lo que sus votos terminaron siendo los "más baratos" de la última elección.

Así surge de los informes de financiamiento de campaña que cada fuerza política debe presentar ante la Justicia Electoral y difunde la Cámara Nacional Electoral. Allí, se detallan gastos operativos, de publicidad, gastos de impresión de boletas, aportes privados, públicos, propaganda en redes sociales y organizaciones de eventos electorales, entre otros. Esas presentaciones quedan siempre cuestionados por la falta de confianza en si refleja con fidelidad lo que invirtió cada espacio político en una campaña electoral.

Más allá del "ranking", cada frente político se vio obligado a presentar el informe de todos sus candidatos presidenciales juntos. Es decir, en Juntos por el Cambio aparecen los ingresos y egresos de las dos listas: la de Patricia Bullrich y la de Horacio Rodríguez Larreta, sin distinguir que dinero corresponde a cada uno. Lo mismo en Unión por la Patria con Sergio Massa y Juan Grabois, fuerza que quedó en el segundo lugar.

En total, Juntos por el Cambio gastó en la sumatoria de sus dos candidatos $1.005.822.635; Unión por la Patria llegó a $696.534.718; mientras que La Libertad Avanza totalizó $180.734.829.

Otros partidos, y no en su totalidad, también publicaron sus informes. Ejemplo de ello es Proyecto Joven, que habia presentado tres listas con fórmulas de presidente y vice. Incluso en el ámbito de la Ciudad, la jueza María Servini resolvió que como no habían presentado la cantidad de boletas requeridas para el proceso electoral no iban a estar en el cuarto oscuro. ¿Un dato? Proyecto Joven tuvo más financiamiento por las tres listas que LLA, con un monto total de gastos por $233.425.560 e ingresos (del Estado) por $333.269.448. Entre las tres listas totalizaron el 0,10% de los votos en todo el país.

Juntos por el Cambio

La coalición de Juntos por el Cambio presentó dos listas que hasta el último día de campaña tuvieron una de las internas más fuertes de este año. A pesar de que el informe da un panorama de los gastos e ingresos que recibió JxC, no se separa a los candidatos así que no se puede saber cuánto corresponde a Bullrich y cuánto al jefe de Gobierno porteño.

De los aportes públicos que todos los partidos reciben para campaña e impresión de boletas recibieron $362.552.577,50. La parte de campaña se reparte una parte igual para todos y el resto de manera proporcional a los votos obtenidos en la última elección. De privados, en tanto, tuvo $646.627.081,57, un monto elevado si se los compara con otros partidos.

También aparecen gastos destacados en los informes, que detallan hasta los gastos de luz y viáticos. De impresión de boletas, un gasto operativo de campaña, JxC usó $266.680.643; en publicidad en las redes sociales, $156.463.837,38, y en organización de eventos gastaron $147.006.976,78.

La publicidad, que en total llevó un gasto de $609.658.421,25 según los informes, fue clave en esta elección para Juntos por el Cambio, en principal la que fue llevada a cabo a través de redes sociales, donde los precandidatos a presidente invirtieron millones en el último mes de la campaña electoral, tanto en Google como en Meta.

Horacio Rodríguez Larreta fue el que más fondos destinó para meterse en las pantallas de todos los celulares. En los últimos 30 días de campaña invirtió 140 millones de peso en Google y lo hizo bajo el auspiciante de Juntos por el Cambio, según el ranking que hizo MDZ.

Se cree, por los apoyos de campaña que tuvo y la cantidad de dinero destinada a la propaganda de cualquier tipo, que Larreta gastó más dinero que otro candidato en la campaña, a pesar de su sinsabor electoral, que lo dejó sin su candidatura presencial. "Sacó los 11 puntos más caros", dicen los más detractores del jefe de Gobierno.

Unión por la Patria

El partido oficialista mostró un ingreso igual al egreso, es decir, a UxP no le quedó saldo para la próxima campaña. En total tuvieron $696.534.718,36 de ingresos y gastaron lo mismo.

La campaña de estas dos fórmulas que figuran juntas fueron más dispares que las de JxC, ya que mientras Sergio Massa contó con el apoyo de empresarios, políticos y sindicalistas, Juan Grabois hizo una campaña desde abajo, con actos para conseguir donaciones y con poquito más. A pesar de ello, el resultado electoral de Grabois, aunque no haya ganado la interna, fue una sorpresa.

Unión por la Patria tuvo de aportes públicos $394.135.098,70 y de privados $302.399.619,66. Además, los gastos para las boletas sumaron un total de $224.399.876,17, mientras que la propaganda en redes sociales se llevó más de $125 millones y la organización de eventos tuvo un gasto de $113.859.342,50.

Los gastos de redes y eventos aparecen dentro de publicidad electoral y en total, Unión por la Patria tuvo $417.986.087,72. Dentro de esa categoría también se encuentra el dinero que se utilizó para la propaganda en la vía pública, gráfica, en internet y en sitios periodísticos.

La Libertad Avanza

Por su parte, el partido libertario liderado por Javier Milei, que dio una gran sorpresa el 13 de agosto cuando salió en primer lugar contra todos los pronósticos, tiene menos gastos que los otros partidos.

En redes sociales gastó más de dos millones de pesos porque, a diferencia de otros, LLA no aparece haciendo grandes inversiones en Google o Meta, ellos prefieren "llegar a los hogares" a través de influencers que se encargan de todo lo relacionado con Twitter, Tik Tok e Instagram. Además, Milei cada vez que habla se convierte en un "Meme" que toma vuelo en ese mundo viral e intangible, para bien o para mal, pero logra su cometido.

En total de ingresos, entre los aportes públicos y privados, La Libertad Avanza tuvo $201.237.736,01. De ello, gastó más de 180 millones de pesos, que se repartieron en impresión de boletas ($103.352.915,28), movilidad y viáticos ($5.396.962,21), y organización de eventos y actos ($61.099. 468,34).

La publicidad completa, como se menciona arriba, comprende la propaganda en internet, en redes, en sitios periodísticos, la propaganda en gráfica, en la vía pública y la folletería. Estas últimas, sobre todo la publicidad en la vía pública, figura en $0,00. Sorprende, porque si uno pasa por las autopistas que conectan provincia de Buenos Aires con CABA, podrá ver más de un cartel de Milei solo o junto a Carolina Píparo -su candidata a gobernadora bonaerense- en las marquesinas iluminadas.

Más allá de la campaña, y de los informes que, se supone, dan cuenta del gasto que tienen los partidos, es un hecho que muchas de las cosas que hacen los políticos para ganar votos pasan por otro lado. Por ejemplo, la entrevista que Tucker Carlson le hizo a Milei fue una gran "publicidad" para el partido libertario, no solo para sus votantes sino también para venderse al resto del mundo.

Según la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, cada coalición que presente candidatos a cargos nacionales está obligada a "rendir balances de ingresos y egresos de la campaña ante la Justicia Electoral". Además, la misma ley determina que van a poder obtener recursos a través de un sistema mixto, en donde se aceptará el financiamiento público y también privado. El artículo 6 de la ley establece la creación del Fondo Partidario Permanente, que es administrado por el Ministerio del Interior de la Nación y se encarga de regular la distribución de los recursos que el Estado le dará a los diferentes partidos.