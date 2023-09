Con algunos peronistas y ante 4.000 personas, Omar De Marchi cerró campaña en el Arena Maipú

A días de las elecciones provinciales, el candidato a gobernador de La Unión Mendocina, Omar De Marchi, cerró campaña en el estadio Arena Maipú. Lo escoltó su compañero de fórmula, Daniel Orozco, y el candidato a diputado provincial Jorge Difonso. De los tres, solo el último no tomó la palabra ante la multitud.

El evento contó con una marcada presencia de grupos sindicales que apoyan la candidatura de De Marchi. Gremios como UTEDYC, Sindicato de Personal de Obras Sanitarias, Judiciales Federales, SUPOS, Taxistas, Petrolero Jerárquicos, Uocra, Canillitas, entre otros, acudieron al evento.

Más de 4.000 personas acompañaron a Omar De Marchi y Daniel Orozco, candidatos a gobernador y vicegobernador por La Unión Mendocina, en el Arena Maipú.

Más de 4.000 personas en el cierre de Omar De Marchi. MAXIMILIANO RÍOS / MDZ

Pese a que en algún momento del fin de semana se rumoreó que Javier Milei podía formar parte del evento de cierre de campaña de De Marchi, esto finalmente no fue así. Sí estuvo presente el "león" de Javier Milei que suele verse por las calles de Mendoza haciendo campaña por el candidato presidencial libertario.

También se especuló que podía estar presente Matías Stevanato, actual intendente de Maipú, y quien ha coqueteado con apoyar públicamente a Omar De Marchi. Según pudo averiguar MDZ antes del evento, el jefe comunal finalmente no iba a estar presente en el Arena Maipú. Esto fue confirmado luego por el candidato a gobernador de La Unión Mendocina.

El león de Javier Milei estuvo en el evento de De Marchi. Foto: MAXIMILIANO RÍOS / MDZ

"Casi nadie se anima a hacer este tipo de actos y nosotros lo hemos advertido. Esta convocatoria da cuenta de los problemas que existen en Mendoza. Los problemas que existen en la provincia hay que transformarlos en energía positiva", dijo Omar De Marchi en declaraciones a MDZ Radio.

Omar De Marchi y Daniel Orozco tras sus discursos. Foto: MAXIMILIANO RÍOS / MDZ

"La capacidad es de 6.000 personas en este lugar y hay mucha gente que no está pudiendo llegar porque está todo colapsado. Vamos a ganar el domingo. No lo digo en términos de soberbia, lo digo porque realmente Mendoza necesita un cambio. Llevamos ocho años de la misma forma y estamos cada vez peor. Lo planteo en términos de diagnóstico y de desafíos hacia adelante", agregó.

Miles de personas en el Arena Maipú. Foto: MAXIMILIANO RÍOS / MDZ

Miles de personas en el Arena Maipú. Foto: MAXIMILIANO RÍOS / MDZ

Hubo importante presencia sindical en el evento. Foto: MAXIMILIANO RÍOS / MDZ

"Como hicimos en Luján de Cuyo desde el momento en el que asumimos, empezaremos a cambiar Mendoza y a trabajar desde el minuto 1 en el que asumiremos el 11 de diciembre", se mostró confiado.

"Lo de ayer fue un no debate. Hasta la elección anterior teníamos varios debates, pero ahora no. Esto explica la Mendoza que tenemos ahora. Los medios, las universidades, las cámaras empresarias. Todos organizaban debates. Y ahora bajaron todos bajo la excusa de un debate único que no fue debate. Fue una especie de exposición. Hay que salir de esa Mendoza que coarta la libertad", puntualizó.

Sobre la ausencia de Matías Stevanato aseguró que "con él tenemos una plena coincidencia de lo que hay que hacer con Mendoza del futuro. Eso es algo que también pasa en la Mendoza de ahora: cuando uno dialoga con alguien de otra fuerza política parece que te tenes que juntar en un sótano porque es pecado". Al ser consultado por MDZ sobre si lo había invitado o no, aseguró que "no, porque esto es un acto político y partidario. Eso no indica que no podamos coincidir y trabajar juntos para lo que viene".

El discurso de Omar De Marchi

"¿Cómo están los que están afuera? Un saludo grande a los que no han podido entrar", chapeó De Marchi en el inicio de su discurso de cierre de campaña. "¡Qué despelote que hemos armado, no!", agregó luego.

"Nunca me canso de agradecer a todos por tener el coraje, las ganas y la confianza de estar acá", valoró el exintendente de Luján de Cuyo, acompañado de quienes integran su lista para la Legislatura y los once municipios que van a las urnas.

El discurso de Daniel Orozco

"Ustedes saben bien que hubo tanta persecución pero hemos llegado muy bien a seis días de las elecciones. Nosotros sabemos que las vamos a ganar. Y que el 24 de septiembre Omar De Marchi será nuestro gobernador electo", aseguró Daniel Orozco.

"Ustedes, que están hoy acá, podían ser de esas personas amenazadas y perseguidas, pero están acá: ¡tienen el valor de estar en La Unión Mendocina", aseguró luego.

