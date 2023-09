El sincericidio de Cecilia Moreau sobre la candidatura de Sergio Massa

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, afirmó este domingo que las elecciones de octubre definirán "qué lugar va a tener la Argentina en la próxima década" y, en ese contexto, sostuvo que Sergio Massa será el presidente que pondrá en "orden y certeza las situaciones tan complejas que nos tocó vivir".

"Massa tiene, como cualquier ser humano, errores, pero también la gran virtud de amar lo que hace, a su patria, y trabajar incansablemente para corregir las situaciones que están mal", aseguró en Futurock.

Tras ponderar la "vocación" y el "conocimiento del Estado" del candidato presidencial de Unión por la Patria, la titular de la Cámara baja consideró que "como ministro no tiene la misma posibilidad de hacer que siendo presidente" y que, por lo tanto, "Massa como presidente es mejor que como ministro".

Respecto a un análisis sobre la figura de Javier Milei, Moreau se mostró preocupada por "la deshumanización que tiene sobre la comercialización de vida, de los órganos, la educación, los ríos, las calles", entre otros temas.

"No me imagino un sistema educativo en el que los pibes pasen a ser clientes que busquen un voucher, porque tienen derechos amparados en la Constitución y tenemos que trabajar en mejorarlos no en dinamitarlos", recalcó.

En ese marco, Moreau habló de la necesidad de "reconstruir consensos democráticos, pactos de gobernabilidad que nos permitan trabajar para mejorar los derechos de los argentinos y argentinas".

Por último, decidió dejar un mensaje al electorado de cara a los comicios del próximo mes: "Apuesto a que como sociedad no perdamos nuestros valores, el todos contra todos no se imponga como regla de vida, tiene que haber una salida comunitaria, con solidaridad entre todos los sectores del país".