Lucas Ilardo: "Que los peronistas voten a Omar De Marchi por intereses, me duele"

De frente. Así habla Lucas Ilardo en todo momento. No usa eufemismos, ni le interesa parecer algo que no es. Es el candidato a vicegobernador del PJ, que encabeza el Frente Elegí y se enorgullece de su paso por la Legislatura- actualmente es el presidente del bloque de senadores provinciales- y de todo lo que tiene para aportar. Cuestiona tanto a las duplas de Cambia Mendoza, que conforman Alfredo Cornejo y Hebe Casado, como a Omar De Marchi y Daniel Orozco que son de la Unión Mendocina. Sin rodeos, habla de los peronistas que no quisieron protagonizar las elecciones y de quienes se van o coquetean con De Marchi. Además, cuenta los proyectos que tiene junto a Parisi para gobernar la provincia.

-¿Por qué quiere ser vicegobernador de Mendoza?

-En realidad, mi sueño es transformar una provincia que está estancada. Muchas veces me preguntan por qué no fui candidato a gobernador y porque uno tiene que tener responsabilidad. Siento que todavía me faltan experiencia en gestión y quiero aprender más. En cambio en la Legislatura, sí tengo experiencia. Soy el que más experiencia tiene en términos legislativos. Es decir, sí puedo ponerme en cualquier examen con cualquiera de los vice y tengo mucha más experiencia. Llevo muchos años presidiendo el bloque del peronismo. No es fácil, pero nunca se ha roto, nunca se quebró, por más que hay diferencias en el PJ y además no es fácil porque no somos Gobierno. Cuando lo sos, es más sencillo porque ordena el gobernador; cuando no, es más difícil y he cumplido una tarea importante. Me he convertido en el principal opositor al Gobierno de Cornejo y Suarez y lo más importante es que cada vez que hice una denuncia, la Justicia me dio la razón. No fui nunca un vende humo. Lo que digo, se cumple. Tengo el respeto y el cariño de mucha gente que valora eso y quiero ser vicegobernador para transformar la Legislatura, en las cosas que no me gustan, que hace muchos años lo vengo haciendo y y vengo proponiéndolo y quiero acompañar a Omar Parisi porque estoy convencido que Omar es la persona que necesita Mendoza para este momento.

-El año pasado se hablaba de una posible candidatura suya para diferentes cargos, pero lo de Parisi fue una sorpresa ¿Por qué lo eligieron?

-Me decían que iba a renovar para quedarme con el conchabo en la Legislatura pero no renové. Me decían que iba a ser candidato a gobernador para pelear una interna y tener carteles, no fui candidato a gobernador. Me decían que iba a ser diputado nacional porque yo tenía el lugar asegurado por los vínculos de Anabel, no fui diputado nacional. No estoy en la política por eso. Estoy en la política porque amo la política como una herramienta de transformación. Me gusta hacer las cosas bien, me gusta aprender y crecer. Omar Parsi fue elegido porque se necesitaba una persona con experiencia en lo público, él la tiene ya que fue intendente y titular del IPV, pero también alguien que venga del sector privado. Él ha estado la mitad de su vida en el sector privado. Entonces, conoce los problemas que tiene el sector y nosotros no. De hecho sobre todo a Anabel cuando hablaba con muchos empresarios le reclamaban que nunca se sentían representados por alguien que que hablara el mismo idioma y que conociera los líos que tienen ellos de la burocracia del Estado, de los problemas para emprender, para avanzar, y Omar Parisi cumple esos requisitos. Conoce ambos sectores. Conoce los temas, es estudioso, es muy laburador, se levanta a las seis de la mañana todos los días, y está hasta las doce de la noche laburando y se necesita eso para Mendoza.

Nosotros somos una fórmula, con Parisi, los demás no son fórmula.Yo siempre digo lo mismo, si Cornejo no tuviera nada que esconder y estuviera limpio, no andaría con ocho custodios. Es el primer gobernador en la historia de Mendoza que se saca un decreto para tener ocho custodios. Y si De Marchi creyera que Orozco es honesto, no lo escondería de todos los carteles. No lo sacaría de sus redes, no lo escondería. No tendría que andar limpiando la escena del crimen por toda la provincia De Marchi si creyera que Orozco era una persona honesta. Omar Parisi y yo nos mostramos en todos lados juntos, nos han revisado de arriba a abajo, he sido la espada contra este Gobierno y me han investigado de arriba a abajo, a Omar Parisi y a mí nos investigaron de arriba a abajo y tenemos el honor de decir que nosotros dos tenemos la ficha limpia de verdad, los demás no.

- ¿Por qué pensás que hace 8 años que el PJ no puede gobernar Mendoza y no gana una elección?

- Siempre ha habido ciclos de 8 años. Es raro que un gobierno dure sólo 4. Creo que el que no pudo hacerlo fue Macri. Los gobiernos peronistas municipales, dejaron un terreno complicado. No es fácil caminar Guaymallén para Natalia Vicencio, nuestra candidata en el departamento, por más que no tenga nada que ver con Lobos. Ella es una mujer universitaria, laburante, humilde, militante y no tiene nada que ver pero muchos le preguntan. Reconstruir eso no es fácil. No es fácil cuando hubo malas gestiones. El Gobierno provincial terminó mal y quedó un mal recuerdo por más que yo creo que las gestiones peronistas son las únicas que cambiaron Mendoza. Suarez y Cornejo no tienen una obra para mostrar. Somos buenos gobernando. Hubo muchos errores y después también hay errores entre los cuales me incluyo, que no hemos sabido enamorar a los mendocinos con un proyecto porque nos hemos mostrado con la capacidad de ponernos de acuerdo entre nosotros. Es muy difícil si no te pones de acuerdo entre los propios, si nos va a convencer a otros. Bueno, creo que el peronismo ha vivido procesos internos muy fuertes que por muchos momentos creo que no le han hecho bien.

- En ese sentido, ¿piensa que algún intendente podría haber encabezado la fórmula o ser parte de ella?

-Nadie se puede hacer el distraído. Si Omar Parisi y yo fuimos candidatos fue porque no fueron quienes por nombre, prestigio o posibilidades tenían que ser. Después Omar Parisi y yo participamos, ganamos una interna, es decir nadie nos puso a dedo, junto a otros tres adversarios que pusieron el nombre y el cuerpo por el PJ. Tengo mucho respeto tanto por Carmona como por Guillén, por Guevara, porque pusieron el cuerpo por el peronismo en un momento muy difícil. Igual que por Omar Parisi. En este marco lo que sí siento es que hoy hay un reconocimiento al esfuerzo que está haciendo Omar, que estoy haciendo, que están haciendo los candidatos a intendentey vamos a seguir haciendo. Lucas Ilardo Foto: Walter Moreno

-¿Cuentan con el apoyo de todos los intendentes peronistas o de algunos para el 24 ?

-No, no. Contamos con apoyos de diferentes tipos o volúmenes. Porque apoyar, todos te dicen que te apoyan. El problema es qué hace el que dice que te apoya. Vos podés llamar a una amiga tuya en un mal momento y decirle: contás conmigo. Pero después, no llamás más. Entonces hay algunos que apoyan con muchísimo énfasis; otros que apoyan a la distancia y otros que apoyan de palabras... todo esto es algo absolutamente normal. La política es como un viaje de egresado. Viste con los padres…laburan tres y viajan todos. Siempre ha sido así y va a seguir siendo así.

- Hay críticas para La Cámpora dentro del PJ, ¿cómo ve eso?

Es parte de la política que el que pierda, cuestiona al que ganó. La única razón por la cual nuestro espacio que es Unidad Ciudadana, el kirchnerismo…(yo pertenezco a La Cámpora pero todos no). Quiero decir que la única por la cual Unidad Ciudadana conduce el peronismo de Mendoza, es porque ganó las interna y las ganó tres veces consecutivas. Después si los que pierden, dicen el peronismo está así por el que ganó, bueno si fuera tan malo no tendría que ganarte. Evidentemente tenemos mucho para mejorar. Pero nosotros ganamos nuestra primera elección de conducción del PJ en 2019, es decir hace cuatro años, no hace diez. Muchos compañeros le dicen a los pibes hace 20 años que está el kirchnerismo frente al partido. No, hace cuatro años tenemos esa responsabilidad y estamos tratando de hacer lo mejor. Muchas veces, en soledad. Hay dirigentes que piensan en su departamento y nosotros estamos pensando en la provincia. Estamos con muchas ganas y tratando de avanzar en convencer a los mendocinos de que nos acompañen en este desafío.

-¿Le molesta que haya peronistas que se vayan con De Marchi?

-Si me pusiera el casette le diría que no me molesta. A mi me duele que alguien sin conocer a De Marchi pueda verlo como una opción distinta a Cornejo, cuando son exactamente lo mismo. Si un peronista se va con De Marchi es por desesperación. A mi me gustaría que defina sin desesperación y en base a sus ideales y convicciones. Perón decía que en política hay intereses e ideales. Si es por ideales, nadie votaría a De Marchi. Que por intereses voten a De Marchi, me duele, prefiero que lo decidieran sin la desesperación, que puede ser por mil motivos. Puede ser que quieren que se vaya Cornejo y piensan que es un camino más corto. O porque perdieron la interna y creen que allá pueden obtener un beneficio. Pero no vas a encontrar un peronista que te diga me voy con De Marchi porque coincido ideológicamente.

-¿Cómo es la provincia que se viene si ganan Parisi-Ilardo y qué diferencias tiene con una provincia que puede gobernar Cornejo o De Marchi?

-Es fácil. Si gana Cornejo o De Marchi es la misma provincia que está ahora. No hace falta imaginarse nada. Si gana Parisi es una provincia distinta. Si vos considerás que esto está mal, hay que cambiar. En ese sentido, Parisi tiene cuatro proyectos concretos para reactivar la economía en Mendoza en un corto plazo, en un año. Tenemos presentadas, explicadas y detalladas esas propuestas. Vamos a apostar fuerte a las viviendas, la ganadería, el petróleo, el turismo. Además, a la recuperación de los sueldos estatales. Esos van a ser nuestros cinco ejes transversales en términos económicos. Y confiamos en ese plan. Tenemos una idea. Tenemos un destino para Mendoza. Hoy Mendoza no se sabe para dónde va y la gobiernan Cornejo y De Marchi. Entonces invito a los mendocinos a que se animen a intentar poner a Mendoza a caminar, a ponerla en marcha.

-Mencionó el tema de los de los estatales y es uno de los quizás de los grandes problemas de Mendoza si se lo compara con otras provincias.

-Lo que pasa es para colmo perjudica a todos. Porque los comerciantes se ven perjudicados y si la gente no tiene plata en el bolsillo, no sólo la pasa mal esa persona sino el resto. Uno de los ejes es la reestructuración salarial, creo que vamos a tener que debatir una ley de sueldo de la provincia de Mendoza. No puede suceder que un juez de la corte gane dos millones y medio de pesos, tres millones y un docente gane cien mil pesos, doscientos mil pesos y un municipal gane cuarenta mil pesos, no es justo.

-¿Por qué le parece que es un debate pendiente?

-Porque esta provincia es manejada por los poderosos, para los poderosos y en función de los poderosos. Es una provincia que cuesta mucho hacer un cambio que beneficie a la mayoría. Siempre los debates son para los poderosos y en esta provincia los poderosos son muy poquitos, entre ellos, los jueces de la Corte.

-¿Le pareció acertada la estrategia en conjunto de los de los intendentes peronistas de adelantar las elecciones?

La estrategia fue acertada, la verdad que sí, para conseguir el objetivo que era cuidar los seis departamentos. Si vos me preguntás ¿Sirve para ganar la provincia de Mendoza? No, para eso no sirve. Sirvió para lo que fue buscado. Cuando se definió eso era un momento de sálvese quien pueda. Entonces por eso nadie quería ser candidato a gobernador, nadie quería poner la cara. Por eso estuvimos Omar Parisi y yo, Carmona, Guillén y Guevara. Es el resultado de un proceso difícil, de un gobierno nacional en una situación muy difícil y el resultado fue positivo. Se ganaron las comunas.