Javier Milei, recargado con Tucker Carlson: liquidó a China, Lula da Silva y Vladimir Putin

El candidato a presidente de La Libertad Avanza no dudó en mostrar las diferencias que tendrá con China, Rusia y Brasil si accede al poder: “No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Los chinos no entran ahí. Putin no entran ahí. Lula no entra ahí".