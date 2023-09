Carolina Píparo, sobre la portación de armas: "No pretendemos modificar la ley"

Carolina Píparo desestimó este martes que La Libertad Avanza impulsa cambios en la ley de portación de armas e hizo referencia a las demoras en las autorizaciones para ser usuario. "No pretendemos modificar la ley de armas. Lo que queremos es desburocratizar", aclaró en diálogo por TN. Y añadió: "Yo las armas las quiero para la policía. En la provincia quiero una policía armada y dispuesta a defendernos. Las armas las tienen que tener la seguridad pública y todas las herramientas posibles para defendernos".

La postura de candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires cobra importancia luego de que Javier Milei tome distancia del debate y remarque incluso que el tema "no está en su plataforma electoral".

Luego, Píparo fue consultada por las declaraciones de Ricardo Bussi, quien fue candidato de Milei en Tucumán y se volcó a favor de la libre portación de armas. "Mi postura es que la tenencia es legal y que la ley está muy bien como está, lo que piense Bussi es tema de él. No hay una gran demanda para cambiar esa ley", continuó.

Y ratificó: "Queremos que no sea burocrático y sea solamente para los amigos que llegan al trámite. Hay que tener un curso y pasar exámenes psiquiátricos. Nosotros no queremos mover la ley de cómo está, nunca lo hemos propuesto en ese sentido, no está en nuestra plataforma".

Por otro lado, hizo referencia a las versiones de supuestas listas armadas del oficialismo dentro de La Libertad Avanza. "A nosotros no nos importa de dónde viene la gente, sino dónde queremos ir", comenzó respondiendo.

Y aprovechó para tirarle un palito a Juntos por el Cambio: "En otros espacios también hay mucha gente. Miguel Ángel Pichetto, no sé de qué espacio viene. Entonces, si una persona ha cambiado y realmente está militando las ideas de Javier Milei y quiere venir a militar en este espacio, por supuesto que todos son bienvenidos."