"Macumba": la particular definición de José Luis Espert sobre Javier Milei

José Luis Espert, economista y político argentino, dijo que todo lo que propone Javier Milei "le parece de macumba". Los "ex amiguitos" libertarios, hoy en día forman parte de coaliciones distintas y desde hace tiempo se "tiran palitos" en un año electoral picante, de cara a las elecciones de octubre y luego del sorpresivo triunfo de Milei en las PASO, que dejó a Espert fuera de juego.

Desde hace tiempo que Espert predica la idea de que "el Milei que conoció" no es el mismo que el de hoy. Esta mañana, en diálogo con Radio La Red, el economista volvió a atacar a su colega, y dijo que además de ser de macumba y "fantasía" sus propuestas, promete cosas que "no existen en el planeta".

"Creo que como el kirchnerismo, con este pensamiento mágico de meter el gasto público en el medio de un déficit fiscal numérico, todo lo que está planteando hoy es una cosa absolutamente irrealizable que me parece increíble que estemos discutiendo esas cosas. Dolarizar sin dólares, que la escuela primaria y secundaria no sea obligatoria- cuando desde Sarmiento para acá es un bien público la escuela primaria-. Bajar 15 puntos del producto no existe porque tenés que eliminar subsidios, jubilaciones, planes sociales o eliminar las provincias", explicó el dirigente.

Recuerdo: En su momento Espert y Milei eran los "libertarios unidos", hoy en día están totalmente separados.

En su momento, Espert y Milei eran los "libertarios" que buscaban imponerse en una grieta que no dejaba lugar para tercios, como la que había entre el oficialismo y Juntos por el Cambio. Poco a poco la relación fue en deterioro y este año Espert fue en la lista de Horacio Rodríguez Larreta, como primer candidato para senador nacional.

"Milei estuvo con nosotros y decidió irse", declaró hace un tiempo Espert, mientras que Milei lo atacó culpándolo de "estar con la casta". "Espert ha sido un factor determinante en la elección de mi estilo y en mi forma de encarar el análisis económico con crudeza. Le he tenido mucho afecto y admiración, prefiero dejar de lado su versión política porque él decide estar con la casta", sentenció tiempo antes, cuando se le preguntó por su relación con su "exaliado".

Espert entró a Juntos por el Cambio cuando parte de la coalición, del lado de Larreta, buscó incorporar más miradas y opiniones políticas al espacio, idea que Patricia Bullrich no miró con los mejores ojos. A pesar de que la boleta en donde se encontraba el economista no ganó la interna, que se la llevó Bullrich, sigue siendo uno de los referentes "nuevos" de JxC, mientras que Milei sigue fabricando enemigos y declarando medidas polémicas, que se aman u odian por el electorado de cara a las elecciones de octubre.