Axel Kicillof habló sobre YPF y no dejó pasar el momento para criticar a la oposición: qué dijo

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó críticas hacia Javier Milei y Patricia Bullrich, además de hablar sobre el fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska, que podría obligar al país a pagar 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF.

El dirigente kirchnerista explicó en diálogo con Radio 10 que las "propuestas económicas de Bullrich no se entienden, y Milei es un pantano de contradicciones", mientras que también determinó que la idea de "achicar" el Estado no sirve porque los problemas no se solucionan" así, sino que mejoran con "mayor y mejor presencia en educación, salud, seguridad".

El representante del Poder Ejecutivo bonaerense no evitó el problema que desde el viernes atormenta a la Argentina: el fallo que determina que el país debe pagar 16 mil millones de dólares por la expropiación de YPF que se realizó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

La jueza responsable del Segundo Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, decidió darle toda la razón a los demandantes en el caso por la manera en que el gobierno de Fernández de Kirchner renacionalizó YPF en 2012, junto con el entonces ministro de Economía Axel Kicillof. Así, el gobierno deberá negociar con los fondos buitre Burford Capital y Eton Park el pago de una sentencia desfavorable por entre 7.500 y 16.000 millones de dólares.

El gobernador bonaerense busca ganar la reelección de la provincia y seguir a cargo de ella.

Sobre el tema, el gobernador dijo que "no es sorpresa que el tribunal haya fallado a favor de los fondos buitres, ni que la oposición lo haya festejado", haciendo referencia a que el tribunal a cargo de la jueza Preska se encuentra en Estados Unidos, país que no tiene la mejor relación con el gobierno kirchnerista. Por otro lado, chicaneó a la oposición, que según él, siempre esta festejando lo que "mancha" al gobierno actual.

"Siempre nos van a ver defendiendo YPF contra los buitres de afuera y los caranchos de adentro", finalizó Kicillof, demostrando que al menos su figura no se arrepiente de lo ocurrido en el 2012, a pesar de que ahora tenga consecuencias. Una de las justificaciones que encuentra el exministro es que al conseguir que YPF vuelva a ser argentina, Vaca Muerta se convirtió en uno de los sectores con mayores recursos para el futuro del país.