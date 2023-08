Néstor Grindetti rompió el silencio por el crimen de Morena en Lanús: qué dijo el intendente y precandidato a gobernador

Tras suspender su agenda a raíz del crimen de Morena Domínguez, de 11 años, en Lanús, Néstor Grindetti se expresó respecto al atroz asesinato de la menor en una entrevista televisiva. Allí, apuntó duramente contra el oficialismo y culpó a las autoridades nacionales y provinciales por la inseguridad.

"Hay una ausencia patética del Estado, pero no del Municipal. Es ausencia del Estado provincial y Nacional", arremetió este miércoles por LN+. En ese sentido, el intendente en uso de licencia y candidato a gobernador sostuvo que ante estos episodios le "puso el pecho" como jefe municipal.

“Desde el municipio le ponemos el pecho a un montón de cosas de la inseguridad: cámaras, triplicamos los móviles policiales. Pero faltan la coordinación con las fuerzas federales”, señaló.

Asimismo, resaltó que uno de los principales problemas es la ausencia de la Gerdarmería y agregó que a esas fuerzas de seguridad se las "sacaron" del distrito. Por tal motivo, volvió a remarcar la necesidad de una "coordinación entre Nación, provincia y Municipio" en materia de seguridad.

"Hemos pedido un proyecto de Ley para que la policía local sea del intendente, son cosas que venimos señalando, y del Municipio venimos poniendo todo lo que podemos poner. Yo no voy a esquivar el bulto, de ninguna manera. Pero estamos sobre trabajando nuestras obligaciones. Ahora, faltan un montón de cosas", completó.

Finalmente, le dedicó unas palabras a Morena Domínguez, asesinada en manos de motochorros. "Tengo una angustia que no me la saca nadie, es una chiquita de Lanús. A veces no puedo hablar porque estaba en el protocolo de crisis, suspendí toda la campaña", cerró.