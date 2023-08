Soledad Acuña: “El populismo educativo borró los conceptos de mérito y esfuerzo”

En el marco de la campaña electoral hacia las PASO nacionales, este martes visitó Mendoza la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, referente en materia educativa del precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta. La funcionaria porteña llegó a la provincia para publicitar las propuestas y reformas educativas que impulsa uno de los principales aspirantes a la presidencia.

Entrevistada por MDZ, Acuña afirmó que una de las primeras medidas de un eventual gobierno nacional de Rodríguez Larreta será declarar la emergencia en educación y reconocerla como un “servicio esencial". Remarcó que esta iniciativa apunta a evitar que se cierren las escuelas por paros docentes.

Asimismo, indicó que desde su espacio político pretenden impulsar un cambio cultural en el ámbito escolar a través de incentivos a los docentes que no se adhieran a las huelgas. “El que para, no cobra. Pero el que trabaja, cobra más”, manifestó la dirigente del PRO.

-¿Cuáles son los ejes de la propuesta educativa de Horacio Rodríguez Larreta?

-Lo primero es reconocer que estamos en una verdadera emergencia educativa. Algo que el Gobierno nacional ha tratado de tapar y ha tratado de evitar decir. Es importante que todos los gobernantes reconozcan en sus provincias estas situaciones porque si antes de la pandemia estábamos mal, ahora después de la cuarentena más larga del mundo, estamos en una situación de emergencia. A partir de esa realidad empezar por la solución más importante que es más escuela. Es decir, reconocer que la educación es un servicio esencial. No entendemos en qué momento naturalizamos que la escuela se puede cerrar, que puede haber un derecho a huelga por encima del derecho a los chicos a aprender. Para nosotros la educación es esencial. La escuela no se cierra. El que para, no cobra. Pero el que trabaja, cobra más. Porque lo que hay que empezar a ordenar es el esquema de valores sobre los cuales estructuramos nuestro modelo de sociedad. Lo segundo es que necesitamos docentes, que además de cobrar bien, sean tratados como profesionales. La posibilidad de cambiar la educación depende de los docentes, no depende de ninguna otra cosa. Necesitas ofrecerles además de un buen salario, un desarrollo de carrera que les permita crecer, ascender, tener sueldos diferentes en función de lo que se esfuerzan, de lo que se capacitan. El presidente va a proponer a los gobernadores un marco de carrera docente, un estatuto docente, para que cada provincia se vaya adhiriendo y donde el fuerte incentivo esté en la formación continua. Entonces las provincias que se adhieran obviamente van a poder contar con los recursos para poder hacer estas reformas.

Después hay que trabajar para que la escuela se vincule con el mundo del trabajo. Haciendo que todos los chicos en el último año de la secundaria puedan hacer prácticas en entornos productivos, en empresas.

Además, nosotros estamos proponiendo que en todas las escuelas de la Argentina tengamos inglés desde primer grado. Y progresivamente avanzar a tener escuelas bilingües. Esa es la diferencia entre la oportunidad de insertarte en el mercado del trabajo con una buena remuneración o llegar al trabajo con menor calificación.

-¿Cuál es su diagnóstico a nivel nacional de la situación educativa en Argentina?

-En esto de la emergencia educativa, la principal característica que tiene es la inequidad y la diferencia entre las provincias. Diferencias muy grandes, de provincias que han podido mucho como Mendoza, como la Ciudad de Buenos Aires y provincias que no han hecho nada.

Como sociedad tenemos que animarnos a decir que queremos una transformación, que queremos de verdad que la educación sea un servicio esencial. Y entonces vamos a tener que empezar a aceptar todos un cambio de valores y que nos animemos de vuelta a hablar de mérito, que nos animemos a hablar de esfuerzo individual. Porque el populismo educativo lo que hizo fue borrar todos esos conceptos y entonces está todo igual. Entonces es más importante el cambio de valores como sociedad y que nos animemos a hablar de esfuerzo individual y de reconocimiento del médico y que no da todo lo mismo. Y a reconocer que no es igual el docente que trabaja que el que no trabaja y que no solamente tienen derecho sino también responsabilidades.

-Teniendo en cuenta que la educación está a cargo de las provincias, ¿Cómo se puede impulsar que se cumplan con 190 días de clases en todas las escuelas del país?

-Eso es irrenunciable para Horacio. La primera herramienta es la declaración del servicio esencial, porque lo que estás diciendo es que el derecho a paro, no puede ir en contra del derecho a aprender. Es más importante el derecho de los chicos que el derecho de los adultos. Y entonces no puede haber escuelas que se cierre por adhesión a una medida de huelga. La mayoría de las provincias no llegan a cumplir el calendario de 180 días que es el mínimo que pone la ley. Entonces lo que estamos proponiendo es que el presidente firme un convenio con cada uno de los gobernadores para que se cumplan los 190 días de clase y a cambio de eso van a ir recursos que piden las provincias en materia educativa.

-¿Cómo es la estrategia que tienen para desactivar los paros docentes?

-Con el transporte y con salud que también son esenciales lo que no puede pasar es que se pare. Tienen que garantizarse los servicios mínimos. Nosotros lo que tenemos que garantizar es que la escuela no se cierre y que sucedan acciones pedagógicas durante ese día. Y luego empieza a pasar un cambio cultural, cuando vos empezás a reconocer al que hace cosas bien, entonces ahí empieza a haber una conducta diferente.

-¿Están los recursos para impulsar desde el Gobierno nacional una mejora en los salarios docentes?

-Los docentes son empleados provinciales. El Gobierno nacional pone una base, garantiza pisos y después acompaña a través de programas. Ahora, lo que pasa es que nunca hubo una señal que tiene que ser priorizado. Y que la plata que manda el Gobierno nacional no se usa con los con los destinos que se tienen que utilizar. Entonces, la plata que podría ir para adicionar al salario docente, para que se hagan actividades de recuperación de contenidos, se usan para generar nuevos cargos.

-¿Cree que la educación tuvo relevancia durante esta campaña electoral hacia las PASO?

-Para el espacio político de Gerardo Morales y Horacio la educación siempre fue una de las columnas fundamentales. Desde ese lugar tenemos la satisfacción de que la educación ocupó un lugar privilegiado. Ahora, no escuché ninguna propuesta por parte del resto de los candidatos. No te digo dentro de las PASO, abrí a cualquier otro espacio. Ni Milei ni Massa hicieron ni una sola propuesta hasta acá de la educación. No hay posibilidades de pensar en una Argentina distinta si no hacemos esta transformación profunda en materia educativa.