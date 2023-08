Ramiro Marra dijo qué terminará haciendo Juntos por el Cambio si él gana en la Ciudad

Ramiro Marra concedió una entrevista televisiva donde se atrevió a anticipar un eventual respaldo de algunas facciones de Juntos por el Cambio al espacio de Javier Milei, La Libertad Avanza, si resulta elegido como nuevo jefe de gobierno porteño.

"SI nosotros ganamos la Jefatura de Gobierno, mucha gente de Juntos por el Cambio nos va a terminar apoyando porque dicen que son liberales", sostuvo este martes por LN+.

Sobre el acto de cierre de campaña de Javier Milei, el legislador porteño lo definió como "un claro símbolo de lo que está pasando con nuestro espacio político" y respondió a las acusaciones respecto al uso de micros para que la militancia llegase al evento.

"Algunos micros hubo por supuesto, gente que se pone de acuerdo para ir en un micro, es normal, pero no son micros pagados. Es gente que va por sí sola", contestó.

Y volvió a concentrar en la repercusión de la gente que se movilizó al estadio Movistar Arena de Buenos Aires para escuchar el discurso del precandidato a presidente.

"Tres o cuatro personas me dijeron que era la primera vez que van a un acto político. La gente que trabaja en el Movistar Arena me decía que esto no pasaba con Luis Miguel", expresó. Y añadió: "Volvimos a recuperar una esperanza que se había perdido en la Argentina".

Por otro lado, reiteró que su programa electoral de gobierno incluye arrestar "a los piqueteros y los chorros", una mayor libertad hacia las fuerzas de seguridad para "trabajar", la construcción de una alcaldía para meter a los presos y la baja de impuestos. "Por supuesto que voy a poder. Los que deciden si voy a poder es la democracia, no los análisis políticos", cerró.