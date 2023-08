Massa y una derrota que será del populismo en general

Al cumplir un año como ministro de Economía, Sergio Massa puede exhibir estos logros: llevó la inflación anual del 71% al 115,6%, el dólar oficial de $139 a $285 , el “blue” de $298 a $577 pesos, produjo una caída de la actividad económica del 5,5% anual, mientras que la deuda del BCRA pasó de $6,7 billones a $17 billones. Un capítulo aparte merece el balance del propio Banco Central en moneda extranjera, que completa este cuadro tenebroso.

Mientras que las reservas brutas (Oro, DEGs de FMI, Yuanes y dólares) cayeron de u$s 37.819 millones a u$s 22.946 millones de dólares, la deuda en moneda extranjera (encajes de depósitos en dólares en los bancos, swap con China, deuda con el Banco de Basilea y los pases SEDESA de los bancos) se incrementó hasta alcanzar los u$s 32.798 millones. De una simple operación aritmética surge que las reservas netas del BCRA están en rojo en u$s –9.852 millones.

Todo ello en el marco de una lacerante pobreza que supera el 43% y con una pérdida del poder adquisitivo del salario de entre el 15% y el 30%, dependiendo del sector de la economía que se considere. En fin, una economía a punto de explotar. Con el desparpajo que lo caracteriza, a fines del año pasado había pronosticado que para abril de este año la inflación mensual comenzaría con un 3. La realidad de estos meses es que comienza con un 6, un 7 o un 8. Los numerosos aduladores que tiene entre algunos empresarios prebendarios y cierto sector del periodismo lo habían presentado como un nuevo Fernando Henrique Cardoso.

Sergio Massa puede exhibir estos logros: llevó la inflación anual del 71 % al 115,6%, el dólar “blue” de $ 298 a $ 577 pesos. Foto: MDZ

Lo único que lo puede vincular a ese gran intelectual y político brasileño es que ninguno de los dos es economista, pero Cardoso es un brillante sociólogo y una persona seria, que desempeñó el ministerio de Economía con responsabilidad, lo que pavimentó el camino de su candidatura presidencial. Massa tiene un vago título de abogado que obtuvo de manera más bien curiosa mientras

ejercía altos cargos políticos, no se le conoce que haya ejercido nunca esa profesión y se sentiría muy ofendido si alguien lo acusara de serio.

Claro que no es imprescindible ser economista para ejercer el cargo de ministro de esa cartera. Los ministros desempeñan una función política. Si la realizan bien, y no tienen los conocimientos técnicos específicos, se rodean de profesionales idóneos. Por cierto, antes de que existiera la carrera de Economía, los ministros de Hacienda (como se llamaba entonces) solían ser abogados. Uno de los más célebres ejemplos es el de Federico Pinedo, quien ejerció el mencionado cargo en 1933, en plena época de la depresión mundial que comenzara en octubre de 1929 y bajo cuya gestión se instrumentaron importantes reformas que permitieron un ciclo de crecimiento económico de 15 años. No es, entonces, la falta de idoneidad técnica de Massa el problema del desastre económico que le dejará como herencia al futuro gobierno: el problema es Massa.

Una pérdida del poder adquisitivo del salario de entre el 15 % y el 30% Foto: MDZ.

Massa solo agrava los males de los pésimos gobiernos kirchneristas porque quiere halagar al mismo tiempo a Cristina Kirchner, que lo ungió en el cargo, y a los mercados. El resultado está a la vista. Y no es solo su vinculación con el kirchnerismo lo que le impide ser un buen funcionario. Si no estuviera atado a esa secta, igualmente sus políticas serían muy negativas para el país porque no apuntan a un capitalismo sano y competitivo, con reglas claras, generales y permanentes, sino a un capitalismo de amigos, corporativo, extractivo, basado en el toma y daca, en los oscuros favores de trastienda.

Massa es el último estertor de ese país decadente que debemos dejar atrás. Es muy bueno que el peronismo lo haya erigido en su candidato presidencial, aunque parezca insólito con el récord de su gestión que hemos detallado, porque entonces la derrota no será solo de uno de sus componentes, el kirchnerismo, sino del populismo en general, ese flagelo que nos carcome desde hace tanto tiempo las posibilidades de ser un país pujante, de orden y progreso, con oportunidades para todos, en especial para nuestros jóvenes.

* Dr. Jorge R. Enríquez

Exdiputado nacional – Presidente de la Asociación Civil JUSTA CAUSA

Mail: jrenriquez2000@gmail.com

Twitter: @enriquezjorge

http://jorgerenriquez.wordpress.com