Martín Rodríguez, el piquetero mendocino que quiere ser diputado nacional

El Frente de Izquierda presenta dos listas en las elecciones primarias del próximo domingo. La boleta que lleva como candidato presidencial a Gabriel Solano tiene como primer candidato a diputado nacional al referente del Polo Obrero en Mendoza, Martín Rodríguez. Se trata del líder piquetero que el 14 de marzo fue detenido por cortes reiterados de calles y permaneció cerca de una semana privado de su libertad.

Rodríguez aspira a ser candidato a diputado y para eso deberá imponerse en la interna del FIT. La otra boleta, que tiene como precandidata presidencial a Myriam Bregman propone como diputada nacional a Laura Espeche. El 13 de agosto se dirimirá quién será finalmente el candidato en las elecciones generales del 22 de octubre.

En diálogo con MDZ, Martín Rodríguez aseguró que aspira a llegar al Congreso de la Nación para oponerse a las reformas que se avecinan en materia impositiva, laboral y previsional. " Nuestra fuerza rechaza la orientación de las reformas que se ponen a debate en relación a las relaciones laborales, previsión social, sistema impositivo y sobre la imputabilidad, las cuales están proyectadas por las exigencias del Fondo Monetario y comparten los frentes de Unión por la Patria, Juntos por el Cambio y Libertad Avanza", aseguró.

Una de las tantas protestas del Polo Obrero.

"Las reformas que defendemos parten del interés general de los trabajadores y están orientadas a afectar la ganancia empresarial en favor de mejorar la calidad de vida de las familias trabajadoras", aseguró.

En ese sentido, MDZ le consultó acerca de cuatro reformas que todo indica se discutirán durante el próximo gobierno.

-¿Está de acuerdo con la necesidad de avanzar en una reforma laboral? ¿Por que?

-No, porque defendemos la plena vigencia de los convenios colectivos de trabajo y los derechos adquiridos por los trabajadores. Es falso el argumento que la "carga laboral es alta" y existe una "industria del juicio laboral". En Argentina los salarios promedios son los mas bajos de la región (U$U200 dólares promedio) y el 50% de la fuerza laboral no esta registrada por lo que reina la informalidad y el trabajo en negro. Lo que se debe hacer es respetar los derechos laborales e ir aun blanqueo de la fuerza de trabajo no registrada, acompañada de una suba de los salarios para llegar a un inicial de $350.000 (hoy según la junta interna del INDEC)

-¿Está de acuerdo con avanzar en una reforma impositiva? ¿Por que?

- Si, pero en favor de las familias trabajadoras. Porque hoy el principal impuesto es el IVA, el cual debe ser eliminada para las familias trabajadoras, como también el mal llamado "impuesto a las ganancias"a la cuarta categoría, que afecta los salarios. Esto debe ser acompañado de un impuesto progresivo a las grandes ganancias capitalistas como base de una recaudación impositiva ejecutado sobre la banca y los sectores concentrados de la economía.

-¿Está de acuerdo con la necesidad de avanzar con una reforma previsional? ¿Por que?

-No. Se debe cumplir con el 82% móvil para los jubilados, ya que defendemos las jubilacione como un salario diferido. Este debe ser sobre el salario real, que debe llegar a la canasta familiar. Hay que para el robo a los jubilados tomando control del ANSES "bajo control de los trabajadores y jubilados". Hay que reducir la edad jubilatoria y respetar los regímenes especiales.

-¿Está de acuerdo con baja la edad de imputabilidad? ¿Por qué?

-No. No soluciona el problema de la seguridad, solo es una excusa para criminalizar a los jóvenes y la pobreza, cuando la inseguridad es fomentada desde arriba, por el sistema judicial, la policía y la complicidad estatal en general con el crimen organizado y las bandas narcos como se demuestra en Santa Fe y muchos lugares conflictivos.