Luis Petri cerró la campaña en San Rafael y habló de los "cambios profundos" que necesita el país

Aparentemente San Rafael le trajo suerte a Luis Petri y eligió nuevamente el departamento del sur de Mendoza como escenario del acto de cierre de campaña. Es que el dirigente radical superó las expectativas en las primarias provinciales y el 40% de los votos que cosechó en la interna que disputó contra Alfredo Cornejo le sirvieron de trampolín para llegar a ser precandidato a vicepresidente en la fórmula encabezada por Patricia Bullrich.

Esta vez repitió la locación -el hotel Tower- para la conferencia de prensa pero trasladó el acto a un espacio más amplio: el club Banco Mendoza. Allí festejó con la militancia, los candidatos y precandidatos nacionales, provinciales y municipales.

Cierre de campaña en San Rafael de la fórmula @PatoBullrich - @luispetri, a pocos días de un domingo histórico para la recuperación de Argentina#LaFuerzaDelCambio pic.twitter.com/LK5hzruFVP — Guillermo Mosso (@guillemosso) August 8, 2023

Los encargados de abrir la conferencia de prensa fueron los sanrafaelinos: el candidato a intendente Abel Freidemberg y la candidata a vicegobernadora Hebe Casado. “Vamos a demostrar el domingo que San Rafael no puede ser una isla que queremos un cambio de rumbo en el país y por eso acompañamos la convicción, el coraje y la fuerza de Patricia y Luis”, dijo Freidemberg.

Por su parte, Casado celebró que el acto fuera en San Rafael: “Estar acompañado de tantos dirigentes locales y provinciales nos llena de alegría. Siempre son bienvenidos acá y queremos que San Rafael sea parte de este cambio y que este domingo empiece a mostrar ese cambio que se debe dar a nivel nacional y departamental”.

En las actividades también estuvieron el candidato a gobernador Alfredo Cornejo, Julio Cobos, Ernesto Sanz, Patricia Giménez, Lisando Nieri, el resto de la lista de precandidatos nacionales y dirigentes locales.

Acto multitudinario, dirigentes y streaming con Bullrich

En un acto multitudinario, Luis Petri mostró la fuerza que fue ganando en pocos meses -desde que decidió jugarle la interna a Cornejo hasta que fue ungido por Bullrich-. Los resultados del domingo definirán su futuro político porque puede encaminarse hacia el Congreso o deberá buscar un lugar en las gestiones de los radicales que ganen las elecciones definitivas porque actualmente no tiene ningún cargo.

Los votos de los indecisos serán clave el domingo y aseguró que hay muchas diferencias con la fórmula integrada por Horacio Rodriguez Larreta y Gerardo Morales con la disputarán la interna. “Tenemos diferencias que tienen que ver con la profundidad del cambio que nosotros creemos que tiene que haber en la República Argentina y que está dada por la profundidad de la crisis, que vive el país”, dijo Luis Petri.

“Tenemos 18 millones de argentinos bajo la pobreza, 6 de cada 10 chicos son pobres y tenemos una inflación de más del 120% anual. Argentina es una fábrica de generar pobres. Nosotros decimos que desde el primer momento tenemos que atacar el flagelo de la inflación y lo tenemos que hacer con un presupuesto equilibrado, con una reducción del gasto público”, agregó.

uD83DuDCAA Este domingo elijamos el camino que Argentina merece, seamos la #FuerzaDelCambio Participamos del cierre de campaña junto a @luispetri, @alfredocornejo y @hebesil

En #Mendoza y en el #País hay equipo uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83DuDDF3 pic.twitter.com/lPQC1AEh3I — Tadeo Garcia Zalazar (@TadeoGZ) August 9, 2023

Durante el acto hubo un espacio exclusivo para comunicarse vía streaming con Patricia Bullrich desde Rosario quien expresó su entusiasmo por los cierres de campaña en el país.

Por su parte, Luis Petri expresó emocionado: “Vale la pena hacerlo, porque vamos a cambiar el rumbo de la Argentina. Pero para que Patricia Bullrich sea la presidenta necesitamos comprometernos”.

“Estamos en un país atravesado por la inseguridad de norte a sur y de este a oeste. Por eso necesitamos comprometernos con el cambio. El deber no se cumple sino haciendo algo más de lo que el deber manda”, agregó.

Por otro lado, apuntó contra la situación actual. “La Argentina está secuestrada por el kirchnerismo. Por las organizaciones sindicales y no podemos negociar con los secuestradores. No vamos a negociar. Nosotros decimos que tenemos que acordar con aquellos dispuestos a pensar en una Argentina distinta. No alcanzan los cambios tibios. Esta Argentina no se resuelve con parches”, enfatizó.

Además, Luis Petri criticó al Gobierno nacional. “Quieren que todos coman de su mano. Nos quieren brutos y dominados y eso no lo vamos a permitir”, indicó.

“No se puede discutir con el populismo. Tenemos que luchar contra el populismo. No le tenemos que tener miedo a la palabra lucha. Viene una Argentina de paz y orden con Patricia Bullrich. Contamos con los argentinos”, cerró.