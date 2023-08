La participación, una de las claves de la elección: ¿qué opina la gente en la calle?

MDZ salió a la calle para preguntarle a la gente si va a votar en las próximas elecciones presidenciales 2023, que van a definir en octubre quién va a ser el nuevo presidente y vice de la Argentina, además de algunos gobernadores, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, intendentes y la mitad de la Cámara de Senadores y Diputados. Entre las respuestas aparecieron muestras de desgano y apatía.

En la recta final, a solo seis días de las elecciones, los candidatos afilan sus estrategias y gastan los últimos cartuchos, con spots que tienen como objetivo lograr que la gente vaya a votar y no se quede en su casa por bronca. A pesar de ello, es un hecho que la participación electoral en las últimas elecciones provinciales no fue la mejor, es decir, el ausentismo se hace presente en este año electoral.

Analistas ya piensan cómo puede impactar en el resultado una baja en el presentismo. La lectura más repetida es que si los niveles son similares a los de 2021, el peronismo es el que se va a ver perjudicado, como pasó en las PASO de 2021. En la interna de Juntos por el Cambio, además, una baja participación tendería a favorecer a Patricia Bullrich, porque cuenta con los votos más politizados.

La opinión de la gente en la calle

MDZ encuestó a una gran mayoría que va a ir a votar porque quiere dejar claro que quiere para su país, aunque algunos son el ejemplo del ausentismo -al que le temen los principales candidatos- porque se encuentran lejos de su provincia o porque la indiferencia es total y no se identifican con ningún candidato.

Ejemplo de ello es uno de los encuestados que se dedica a hacer malabares en distintos lugares de la Argentina: "Seguramente no voy a ir a votar", dijo desganado. "Nunca fui tampoco, no le doy bola, se que es un voto más y todo suma, pero no vamos a hacer nada así que prefiero no ir", agregó. Además, forma parte de aquel porcentaje del padrón que se encuentra desilusionado y no encuentra a nadie que lo identifique. Siente que todos los políticos "le endulzan el oído" y después termina votando a "alguien que te sale con un martes 13". Por último, dijo que para volver a votar tendría que existir algún político que tenga "verdad", que sea sincero, pero para él "ninguno la tiene".

Es un hecho que mucha gente elige a ir a votar, pero no para elegir a un candidato, sino para cumplir con su derecho constitucional y votar en blanco o nulo. El primero es cuando el sobre se encuentra vacío o con una boleta sin inscripción y el segundo es cuando el sobre que ingresa en la urna posee una boleta no oficializada o más de dos boletas de misma categoría de candidatos y diferente agrupación política. También es nulo si contiene una boleta destruida parcialmente, que presente un defecto o tachaduras que no permitan identificar el nombre del partido y la categoría de candidatos a elegir.

Algunos datos alarman, según datos oficiales, en la provincia de Santa Fe y Chaco el 37% de los electores no fueron a votar. En Mendoza fue del 34% y en Córdoba, otro distrito importante, fue del 32%. Con respecto al voto en blanco, Tierra del Fuego tuvo 22%, tanto, que fue la "segunda fuerza" más votada. Otros datos alarmantes son los de Chaco, con un 11%, y Chubut, con un 10% de votos en blanco.