Juan Grabois alertó que las "mezquindades sectoriales" le harán perder a Unión por la Patria

En la mañana de este martes, dos errantes de su propio espacio se presentaron juntos en el Museo de la Independencia, en Tigre, para mandar un par de mensajes de cara a las próximas PASO de Unión por la Patria. En este distrito se libra una pelea territorial que, según sea el resultado de las PASO del próximo domingo, puede convertirse en un Waterloo para el precandidato presidencial Sergio Massa o la demostración más palpable que con su decisión política puede alcanzar todo lo que quiera.

Temprano, Julio Zamora, el intendente de Tigre que compite casi en soledad y con la mayoría de su propio espacio sin poderle dar una muestra de cariño por la competencia que tiene contra Malena Galmarini de Massa, escuchó casi pícaramente cuando Grabois puso el énfasis en una de las tantas contradicciones observadas en la campaña cuando se preguntó que “si el voto útil es el de su esposo, ¿por qué no le dan la boleta a Zamora, para que también junte votos para él?”.

“Le están sacando votos a Massa. Y Malena, digamos, es su compañera, su aliada principal, con el consentimiento de su esposo, tenga más votos en Tigre”, siguió con un tono calmo, poco habitual con el que se ve frecuentemente en los actos del dirigente de la economía social, quien venía desarrollando una profunda idea sobre las desviaciones observadas en los últimos tiempos por el kirchnerismo.

Grabois explicando su lógica postura

Al igual que otros tantísimos dirigentes peronistas, que reconocen que Máximo Kirchner y La Cámpora están privilegiando los intereses de facción sobre los del conjunto, para Grabois el Frente Renovador también ingresó en este proceso, donde “se privilegian los intereses particulares o de una facción sobre los generales”.

Grabois, quien también tendrá el apoyo de Galmarini en Tigre, siendo ella la única candidata local que pudo conseguir que las dos fórmulas presidenciales a pesar que el dirigente piquetero considere a su esposo un “cipayo vende patria”, parecía disfrutar de estas incoherencias.

Acompañado por su candidato a vice, Paula Abal Medina, y sentado al lado de Julio Zamora, el precandidato presidencial de Unión por la Patria reconoció que “estamos privilegiando los intereses de la Patria, que si ganamos seremos un gobierno extraordinario, revolucionario, pero si perdemos vamos a acompañar a quien la gente elija”.

“Por eso a mí me entristece, me molesta y me parece que le produce un daño impresionante a nuestro frente en el cuarto distrito más importante de la provincia de Buenos Aires todavía no esté la boleta de Sergio Massa con la de Julio Zamora”, comentó.

Su explicación, aunque perjudicial para sus propios intereses, es sencilla. “Habrá gente que no quiere votarme a mí ni a Paula pero sí a Zamora con Massa, y no lo podrán hacer. Entonces, no votarán, o cortarán boleta, y esto posiblemente lo dañe a Axel Kicllof también. “Hay no es que tiramos el voto a la basura, sino que, directamente, no lo tenemos”, infirió porque “lo que nosotros necesitamos es que el sello más votado sea el de Unión por la Patria”.

En torno a la campaña de la presidenta de AySA, la controversia derivada por la boleta de Massa ya dejó de ser trascendente. Según sus cuentas, con la diferencia que tendrán entre los candidatos presidenciales, y pudiendo Malena Galmarini ir acompañada por los dos precandidatos presidenciales, a pesar que se produzca un fortísimo corte de boleta, la distancia que a priori tiene el massismo para arrebatarle el municipio a Zamora es irreversible.

Esa situación está poniéndose en tela de juicio por las diferencias en proyección de votos entre ambos contendientes locales de Unión por la Patria y la profusa campaña en favor del corte de boleta que está realizando la Unión Vecinal que antiguamente se referenciaba en Ricardo Ubieto, un especialista en ganar sin ningún apoyo directo de la lista sábana nacional o provincial.