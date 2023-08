Duras acusaciones contra Mayra Mendoza y La Cámpora de Martiniano Molina

Hace unos días se viralizó un video donde Mayra Mendoza prometía bicicletas a todos los chicos que cursan la primaria en Quilmes si era reelecta intendenta, provocando la respuesta, en redes, de vecinos y de su principal rival a la intendencia por la coalición opositora, Martiniano Molina, que va en busca de recuperar Quilmes para Juntos por el Cambio.

El actual diputado provincial y exintendente quilmeño dijo a MDZ que es "otro acto más de demagogia, aprovechándose de los recursos del municipio de Quilmes y la necesidad de la gente para hacer política". “Ya sabemos cómo son las cosas y, sobre todo, conocemos lo que es Mayra Mendoza y La Cámpora. ¿Qué nos va a sorprender que Mayra prometa bicicletas a los pibes si es reelecta a una semana de PASO? No son solo bicicletas; están entregando de todo: heladeras, cocinas, lavarropas, colchones, muebles. Lo que se te ocurra. En las recorridas les digo a los vecinos que agarren todo y que después en el cuarto oscuro, donde están solos y nadie los puede apretar, voten a conciencia pensando en el futuro de sus hijos”, aseguró.

Martiniano Molina sostuvo que la situación que se vive en Quilmes es muy preocupante. “Es un desastre lo que están haciendo, la gente no consigue laburo, la comida que le dan a los pibes en los colegios es un desastre; por la inseguridad los vecinos tienen miedo de andar en la calle, la droga está diseminada en todos los barrios. Realmente es muy preocupante, nosotros estamos trabajando para ganar la elección, correr a La Cámpora de Quilmes y volver al camino del progreso”, aseveró el chef.

La promesa de bicicletas para pibes de Mayra Mendoza

Asimismo, el precandidato a intendente referenciado en Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio, denunció que vecinos y comerciantes que hablan con él son coaccionados por el oficialismo quilmeño. “Nosotros vamos a visitar a un vecino o a un comerciante y atrás nuestro aparecen los muchachos de La Cámpora con las viejas mañas de la política, diciéndoles que no nos reciban más”, relató.

“Aprietan a los vecinos, a los trabajadores municipales, a los dirigentes de los clubes de barrio y las instituciones para que no nos reciban. Es algo que nos cuentan todo el tiempo, los amenazan con sacarles los subsidios, los planes, las horas extras a los municipales. Mi respuesta es que no tengan miedo y que no se dejen apretar”, afirmó Molina.

Sobre la campaña y la disputa con Walter Queijeiro (el elegido de Patricia Bullrich para disputar la interna en Quilmes), Molina fue contundente recordando el pasado massita del periodista deportivo. “Los vecinos elegirán este domingo quién quiere que los represente para vencer al kirchnerismo y a La Cámpora. Nosotros con Queijeiro competimos en el 2015 cuando él era el candidato del Frente Renovador, ¿no sé si se acuerdan? Yo sí y se los recuerdo porque es importante que lo recuerden los vecinos”, chicaneó.

Y luego agregó: “Yo estoy en Juntos y nunca me fui, ni me voy a ir porque creo en este proyecto político. No ando saltando de un lado a otro. El domingo la gente va a elegir y voy a acatar lo que decidan los vecinos, si pierdo el 14 voy a estar acompañando y espero lo mismo del otro lado si me toca ganar”.

Al ser consultado por MDZ sobre cómo se imaginaba que iba a recibir el municipio y qué medidas iba a hacer si ganaba las elecciones en octubre, Martiniano Molina respondió: “No me lo imagino, sé que lo voy a recibir con el desastre que estamos viviendo hoy. Un desastre en lo social, la inseguridad galopante, con las escuelas destruidas y los chicos sin clases; con los centros de salud que hicimos a nuevo abandonados, con el hospital de Quilmes destruido”.

Además, sostuvo que si es electo intendente esta vez iría a fondo desde el minuto cero con los cambios. “Le pondría muchísima celeridad al inicio e iría a fondo con las medidas. No voy a repetir lo del 2015, que por la inexperiencia y porque nos decían que todo podía explotar fuimos despacio. Desde el primer día, con ordenanzas para que las transformaciones que tenemos que hacer sean sostenidas en el tiempo”, finalizó Martiniano Molina.

MDZ se comunicó con el municipio de Quilmes tras las criticas vertidas a este medio por Martiniano Molina a la intendenta, recibiendo como respuesta: "Como no puede decir nada de la gestión, lo que quiere es impregnar este escenario electoral de violencia. Que es lo que generalmente sucedió en Quilmes. Pero Mayra tiene un modo distinto de ser y de hacer las cosas y eso que él plantea no está sucediendo". Y, metiéndose en la interna de la coalición opositora, chicanearon al precandidato a intendente de Horacio Rodríguez Larreta al decir que "más allá de que es mentira lo que dice, nosotros no nos detenemos un segundo a contestarle, que Molina se dedique a no perder con Queijeiro".