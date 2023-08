Sergio Massa reveló cuál es rol de Cristina Fernández de Kirchner después del 10 de diciembre

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, volvió a hablar sobre Cristina Fernández de Kirchner, pero esta vez, enfocándose en cuál considera que será su rol después del 10 de diciembre. "Hay más un rol de liderazgo político que institucional para adelante", sostuvo-

En declaraciones radiales con Mitre, Massa detalló: "En términos de participación política es, tal vez, de los espacios de la coalición la líder del espacio más numeroso, más importante. Ella ha decidido no participar del proceso electoral, institucionalmente, con lo cual entiendo en todo caso hay más un rol de liderazgo político de un espacio que institucional para adelante".

Y continuó: "Cuando alguien no tiene una responsabilidad institucional y claramente desde el 11 de diciembre Cristina no la va a tener, porque a diferencia de este momento en que es vicepresidenta, eligió correrse del escenario político electoral, de alguna manera me parece que lo que hay es un rol más de diálogo político".

Massa habló del futuro de CFK.

En este marco, Massa aprovechó para promocionarse como candidato y expresó: "¿A qué país vamos conmigo? Equilibrio fiscal, superávit comercial, competitividad cambiaria e instrumentos del Estado para el desarrollo con inclusión. Esas son mis cuatro premisas".

Dardos a Mauricio Macri

Tras el acuerdo alcanzado con el FMI, el ministro de Economía apuntó los cañones contra el expresidente Mauricio Macri y lo culpabilizó por la situación de la deuda argentina."La Argentina hoy está enfrentando o terminando de enfrentar la peor sequía de la historia. Por un 20% de esta sequía, Macri fue al Fondo en el 2018. Con un agravante, que es que tomó los 45 mil millones de dólares que terminaron financiando, no al sector agroindustrial, no la obra pública, no el crecimiento de infraestructura argentina. Terminaron financiando la salida de aquellos que estaban haciendo carry trade".

"Defaultearon la deuda en pesos, que es como que vos declares tu convocatoria por un pagaré de tu marido", agregó Massa.

Y en esta línea, defendió los logros durante su gestión a la cabeza del Palacio de Hacienda: "Apareció un shock externo que el propio Fondo planteó como un shock que cambiaba todo, un game changer, que es básicamente la sequía. Ese cambio te cambió a partir de enero las obligaciones y los objetivos, porque no es lo mismo que vos enfrentes con USD 110.000 millones de exportaciones, las obligaciones del año, que lo tenés que enfrentar con 89.000*. Eso te obliga a tratar de encontrar mecanismos de financiamiento alternativos".

"La Argentina que viene tiene una suerte para el que sea presidente. Olvídate si soy yo u otro. El que sea presidente tiene, en lugar de una sola rueda, como tuvimos hasta ahora, para tratar de sostener la cuenta comercial, que es la cuenta de exportaciones, tres ruedas centrales. La primera va a seguir siendo lo que llamamos el complejo agroindustrial, agro con valor agregado, pero vas a tener dos jugadores nuevos, porque tenés un crecimiento del 200% el año que viene de exportaciones mineras y porque tenés cómo te pega la energía", concluyó Massa.