Qué dijeron los alfiles de Javier Milei tras el asesinato del ingeniero Mariano Barbieri

El miércoles por la noche, Mariano Barbieri fue asesinado de una puñalada en el corazón en pleno barrio de Palermo. El homicidio del ingeniero causó conmoción no solo en la sociedad, sino que también golpeó duramente al espacio político que lidera Javier Milei.

Es que el ingeniero en las últimas elecciones, y tras militar durante un tiempo en el espacio de José Luis Espert, decidió ser parte de La Libertad Avanza y participar activamente como fiscal del economista libertario.

La candidata a vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel fue una de las referentes del espacio en salir a las redes para despedir a Barbieri. En su cuenta de Twitter dijo: "Ayer a la noche en la zona supuestamente más segura de la ciudad fue asesinado Mariano Barbieri por un delincuente. Una plaza sin luz, nada de policía y una gestión que maquilla los problemas. Mis condolencias a su familia y el agradecimiento a Mariano por su apoyo y sacrificio".

Por su parte, el candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ramiro Marra también dejó su sentido mensaje al enterarse de lo sucedido en Palermo.

"Pensar que Mariano, el joven asesinado en Palermo, fue fiscal por nuestras ideas nos da mucha mas fuerza para seguir adelante. Me rompe el alma, pero no me quita fuerzas. Todo el apoyo a su familia en este difícil momento", expresó el alfil de Javier Milei.