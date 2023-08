Memes, chicanas y propuestas que dejó el debate de San Rafael

Después de 20 años, volvieron a debatir los candidatos a intendente de San Rafael en la televisión abierta. Aunque estaba programado para el lunes, el diagnóstico de Covid positivo de Omar Félix obligó a reprogramar la fecha y la modalidad. Finalmente, el debate fue esta noche y virtual para los tres candidatos. El domingo serán las elecciones generales municipales.

Cerca de las 21, Omar Félix (Frente Elegí), Abel Freidemberg (Cambia Mendoza) y Rodolfo Bianchi (Frente Libertario) hicieron una breve presentación y luego hablaron - a su turno que fue sorteado ante escribano público - sobre sus propuestas en distintos temas como: servicios, obras de agua potable, recolección de residuos, alumbrado público, calles, plazas, parques, polideportivos, centros culturales, turismo, seguridad, salud y educación.

En general, el clima fue de respeto entre los contrincantes, no hubo espacio a repreguntas y, al ser virtual, cuando el candidato se extendía en el tiempo directamente lo silenciaban desde el control.

Explotaron los memes en las redes por el debate

El debate de candidatos a intendente de San Rafael generó memes y bromas en las redes sociales. La primera en mover el avispero fue la candidata a vicegobernadora Hebe Casado que utilizó el hashtag #Offmar para indicar que Félix le preguntaba a su hermano - y actual intendente - Emir el contenido de las propuestas.

También hubo bromas porque en el inicio del debate Félix tuvo problemas de sonido y los más suspicaces dieron a entender que no quería estar en el debate.

Además, Freidemberg generó algunos chistes cuando pidió que se le reformulara una pregunta y en otro momento cuando leyó una propuesta.

Por su parte, Bianchi también fue centro de algunas bromas por su propuesta de smartcity. En un momento, hasta él se rio de la situación y agradeció los memes en las redes sociales.

Chicanas y pases de factura

Los roces más fuertes se dieron entre Félix y Freidemberg. El peronista no perdió tiempo y entre medio de sus propuestas habló de la desidia y la discriminación que sufre San Rafael por parte del Gobierno Provincial. Habló de las obras de Vialidad Provincial que no se hacen y de las obras que se han conseguido directamente con la Nación, como el gasoducto y obras de agua potable. “Nos hemos hecho cargo de obras financiadas por la Nación de las que no se hizo cargo la Provincia”, señaló el diputado provincial. En cuanto a seguridad, mostró la foto de la comisaría de Cuadro Nacional y la comparó con un carrito panchero.

Por su parte, Freidemberg comparó la gestión de la comuna de San Rafael con otras municipalidades radicales como Guaymallén y General Alvear. “Guaymallén reconvirtió más luces a led que San Rafael en el mismo tiempo”, dijo el médico pediatra.

Bianchi también disparó algunos dardos contra la ineficiencia del Estado. “En La Pulpera ocupan cinco empleados para algo que puede hacer uno solo. Hay que ayudar pero sin sentirnos desvalijados”, aclaró el liberal.