Cruda respuesta de un intendente de Juntos por el Cambio a la suma fija de Sergio Massa: "No somos sucursales del Ministerio de Economía"

El anuncio del refuerzo de 60 mil pesos para empleados privados y públicos que impulsó Sergio Massa este domingo se encontró con una gran resistencia por parte de varias provincias, al punto que ya son 14 las que confirmaron que no aplicarán ese pago ya que se encuentran en el marco de sus propias negociaciones.

En este contexto, varios intendentes de la Provincia de Buenos Aires también salieron a rechazar la medida del candidato a presidente. Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, cargó duramente contra Massa y aseguró: "No somos sucursales del Ministerio de Economía".

En ese sentido, el referente de Juntos por el Cambio aprovechó para criticar el discurso de Alberto Fernández en el que salió efusivamente con los tapones de punta contra quienes tildaron el anuncio de electoral.

"¿Así se va a lograr la distribución? ¿A los gritos, a la fuerza? Más allá de eso, no es querer o no querer pagar. Es respetar una institucionalidad", afirmó por TN al tiempo de recalcar que la medida "claramente se inscribe en la lógica de Massa candidato".

Respecto a la postura del municipio que encabeza, el dirigente explicó que viene "de dar un doble medio aguinaldo en agosto" al cuál se le sumará "un aumento del 20%" en septiembre.

"En el medio aparece la propuesta intempestiva, entrometida, electoralista de Sergio Massa. ¿Por qué la voy a tomar? Si nosotros ya tenemos un camino y con mucho esfuerzo estamos buscando recuperar el poder adquisitivo del salario municipal".

Asimismo, criticó la intervención de La Cámpora por un presunto intento de uso político de la situación en su distrito. "Aparece el concejal en Tres de febrero de la Cámpora y hace un videíto en la puerta de la municipalidad diciendo ´Valenzuela pague el bono´. Lo que refuerza la idea de que esto es electoralista. Nos quieren hacer pagar un costo político", subrayó.

Además, Valenzuela señaló que Axel Kicillof busca asistir a los municipios que no puedan pagar por razones de campaña. "El gobernador (Axel Kicillof) primero dijo que no sabía nada del tema. Después dijo que no iba a asistir a los municipios y ahora dice que va a hacer un fondo de 12 mil millones. No quiere quedar descalzado de Sergio Massa que es su candidato a presidente. Es muy desprolijo todo esto", cerró.