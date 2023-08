La sentencia de una senadora mendocina sobre las "trabas" del kirchnerismo a la Ley de Alquileres

La Ley de Alquileres volverá a tomar protagonismo este martes en las comisiones del Senado. El oficialismo intentará frenar la iniciativa, pero la oposición insistirá para que se trate antes de las elecciones según indican desde el espacio opositor. Mariana Juri, senadora nacional, dialogó en MDZ Radio e insistió en que "ojalá el kirchnerismo no tenga la perversidad de utilizar a los millones de argentinos que tienen una desesperación genuina en torno al alquiler de su vivienda, para intentar insistir con la agenda judicial de Cristina y la impunidad".

"Yo vuelvo a pensar que el kirchnerismo en este caso va a reconocer que están frente a un grave problema, que esta es la ley posible y que tenemos que llevarle a los argentinos algo de alivio en este contexto inflacionario tremendo", sumó respecto a lo que espera del oficialismo.

El debate en comisiones se adelantó del miércoles a este martes, Juri dio explicaciones respecto a este movimiento de la oposición. "En primer término, decidimos esto porque creemos que hay una gran angustia en los propietarios e inquilinos que encuentran en la ley vigente una gran dificultad para poner a disposición los departamentos y las casas de alquiler. Con esta tremenda inflación que el Gobierno no logra controlar de ninguna manera, nuestra sensación también es que aquí no hay ley que alcance".

Mariana Juri, senadora nacional.

"Con la esperanza de que el gobierno cambie, ir avanzando en una Ley de Alquileres nos parece importante. Por eso, desde Juntos por el Cambio, hoy a las 16 vamos a recibir a más de 30 instituciones de inquilinos y propietarios para llegar a la reunión de comisión que hemos conseguido que se haga en forma conjunta, a las dos comisiones que tiene giro en el Senado, que es Legislación General y Hacienda y Presupuesto para intentar lo antes posible una sesión que puede aprobar la media sanción que viene de Diputados", agregó.

Ante la posibilidad de que se realice la sesión, expresó: "Espero que suceda, y lo espero en dos aspectos. Primero, en la responsabilidad de saber que la ley posible es la que viene con media sanción de Diputados y por lo tanto, que no empiecen con algún artilugio o alguna excusa, que es incorporar algún cambio que haga que la ley vuelva a diputados y con esto el gobierno nuevamente quiera retrasar y amañar esta ley y probablemente nos quedemos sin reforma. Por el otro lado, algunas versiones que circulan, dicen que aprovecharían esta sesión y utilizar la genuina desesperación de parte de los millones de argentinos para hacer una gestión donde también pretendan incluir el polémico pliego de la jueza Figueroa."

Mariana Juri aseguró que "el problema de lo que está ocurriendo es que prácticamente no hay oferta de alquiler de vivienda. Frente a este inconveniente que hay, el propietario o no lo alquila, o lo pone en alquiler temporario, en alquiler para turistas, es decir, lo pone en cualquier otra cosa que no sea el alquiler de las viviendas. Por lo cual creo que los tres aspectos más importantes que vamos a incorporar en esta ley van a colaborar a incentivar a que el propietario quiera ponerlos en alquiler".

"Básicamente lo que proponemos es llevar el plazo de alquiler de tres años a dos años, que las actualizaciones se puedan pactar entre propietarios e inquilinos cada trimestre y, además si ha cambiado los índices de actualización, puede haber tres índices distintos o una combinación de los tres y que lo pueden pautar entre inquilinos y propietarios", cerró respecto a las modificaciones que propuso la oposición y que ya fueron aprobadas por la Cámara de Diputados.

Escuchá la nota completa: