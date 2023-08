"Cagazo": el polémico comentario de Hebe Casado sobre la salud de Omar Félix

Este lunes Omar Félix, candidato a intendente de San Rafael, confirmó que se pierde la última semana de campaña porque dio positivo de Covid-19. Este domingo se llevarán adelante las elecciones en ese departamento y la candidata a vicegobernadora de Cambia Mendoza, Hebe Casado, deslizó en las redes que lo que tiene Félix es "cagazo". Lo acusó de no querer debatir con el resto de los candidatos.

"Me imagino que va a hacer por zoom el debate, al cual mandó a cambiar las preguntas 10 veces… O es el COVID con síntomas gastrointestinales y está con diarrea (cagazo, en castellano popular)", aseveró Casado en referencia a la decisión de Omar Félix de permanecer aislado "de acuerdo al protocolo vigente, a la espera de una evolución favorable que me permita retomar la habitual agenda de actividades".

La compañera de fórmula de Alfredo Cornejo dio a entender que Omar Félix no quiere debatir con el candidato radical Abel Freidemberg y el liberal Rodolfo Bianchi. Además, agregó que el candidato del oficialismo sanrafaelino ha dejado que la campaña la haga su hermano, el actual intendente Emir Félix.

En ese sentido, dio a entender que, como en un debate el que tiene que dar la cara es Omar Félix y no su hermano, prefirió no participar del mismo. "En un debate Emir no puede hablar por Omar como ha venido haciendo en campaña", esgrimió.

El filoso comentario de Omar Félix tuvo lugar poco antes de que el propio candidato publicara el resultado del hisopado que se practicó en el hospital Schestakow. En el mismo queda constancia de que el resultado fue positivo, sepultando así las elucubraciones vertidas por la candidata a la vicegobernación Hebe Casado.

En San Rafael el resultado de las elecciones primarias dejó a Cambia Mendoza en segundo lugar a solo cinco puntos de Omar Félix, que se impuso en las PASO.