Andrés Lombardi: "Creo que no es un momento para avanzar sobre la derogación del ítem aula"

El ítem aula volvió a ser tema de debate en las últimas horas ya que Omar Parisi, exintendente de Luján de Cuyo, anunció que el peronismo pedirá una "sesión especial urgente" para eliminar el ítem aula antes de las elecciones generales. Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza, habló en MDZ Radio y fundamentó que "no es un momento para avanzar sobre la derogación del ítem aula sin tener una alternativa que sirva para los docentes y para que la provincia preste un mejor servicio de educación a todos".

"El peronismo aún no ha presentado nada. De todos modos, me parece que no es oportuno tratar estos temas en el marco de una campaña electoral. Estos temas requieren un proceso de debate más profundo y también entender que estamos hablando del ítem aula. Por supuesto que puede haber modificaciones o no, pero también es cierto que muchos docentes están pasando un mal momento y que la paritaria nacional ha hecho que se haya achatado la pirámide salarial", agregó mostrándose en contra de la petición de Omar Parisi.

Omar Parisi, candidato a gobernador de Mendoza por el Frente Elegí.

Andrés Lombardi expresó que "le parece que es un tema que han tratado de instalar desde el peronismo como un eje de campaña. Sin duda, después de la implementación de una ley hay que hacer una revisión periódica y constante, eso se hace con información y con un debate más profundo y con muchos aportes técnicos. Ni todo ha sido malo, ni todo bueno respecto al ítem aula".

Además, hizo un retorno a la gestión de Alfredo Cornejo: "Terminamos cerrando el año 2019 con cláusula gatillo para todos los empleados de la administración pública. Esto incluye a los docentes y eso fue producto de una buena gestión de austeridad en donde ningún empleado estatal, ni docente, ni médico perdía frente a la inflación".

"Lo que se está estudiando es cómo se le da un premio a aquellos docentes que están al frente del aula y que se están capacitando. En 2019 se hacían jornadas de capacitación los días sábados y a los docentes que se inscribían se les pagaba un adicional en su salario. Entonces, para mejorar la calidad, además de todo el esfuerzo que hacen día a día los docentes para estar al frente del aula, hay que ayudarlos a mejorar en sus capacidades técnicas", cerró.