Qué dijo Omar De Marchi sobre el posible pase de otros intendentes del PJ

El fin de semana pasado, Omar De Marchi sumó a sus filas al intendente Roberto Righi. El peronista está a cargo de la Municipalidad de Lavalle desde 2001 y quedó afuera del armado de las listas del Frente Elegí.

Esta mañana, el candidato a gobernador de La Unión Mendocina pasó por San Rafael y habló sobre la incorporación del lavallino. “Roberto es parte de LAUM. Nosotros creemos que estamos entrando en un nuevo tiempo en donde la división debe ser eficiencia versus ineficiencia, resultados versus fracasos. No podemos seguir con la grieta de si soy peronista no me junto con aquel que es radical”, expresó Omar De Marchi.

GRACIAS Roberto Righi @RRighii por compartir la misma visión de provincia.



Vamos juntos a desarrollar Mendoza.



Tu experiencia en Lavalle y el compromiso con el desarrollo rural suman mucho. Seguimos creciendo. pic.twitter.com/RHnhkrNohm — Omar De Marchi (@omardemarchi) August 21, 2023

“La Unión Mendocina ha venido para coincidir con una agenda de futuro sin mirar las eventuales diferencias que podemos haber tenido para atrás. El resultado de la grieta ha sido preocuparse a ver quién tuvo la culpa, en lugar de ocuparse en encontrar soluciones”, agregó.

Tras los fuertes rumores del pase de Matías Stevanato, el diputado nacional habló sobre su relación con el resto de los intendentes del PJ y la posible incorporación de más jefes comunales a LAUM.

Omar De Marchi junto a los candidatos de la lista del cuarto distrito. Foto: MDZ

“Yo no seduzco a nadie. La Unión Mendocina es un espacio que se ha articulado con ganas de gobernar. No somos un espacio para jugar a la política, somos muy serios. Creo que eso inspira a muchos a pensar que la Mendoza que viene puede venir por acá y entonces se suman. Entre todos estamos armando un gran equipo”, aclaró Omar De Marchi.

Omar De Marchi y la iglesia

El candidato a gobernador aseguró que el vínculo con las iglesias es clave para trabajar en los barrios populares para contribuir al desarrollo social. “Hay que trabajar muy cerca de las iglesias católica y evangélicas, no por una cuestión de fe o de credo, sino porque son quienes están en contacto con los sectores de mayor vulnerabilidad de la sociedad”, dijo Omar De Marchi.

En julio, el exintendente de Luján se reunió con pastores de San Rafael en un encuentro coordinado por Víctor Doroschuk con quien mantiene un vínculo muy cercano. Es más, la nuera de Doroschuk integra la lista de legisladores provinciales. Antonella Narambuena es abogada y fue reina de la Vendimia de su Malargüe en 2012.

Quiero agradecer desde La @UnionMendocina a los pastores evangélicos de San Rafael por invitarme a dialogar sobre distintos proyectos, y sobre cómo equilibrar las diferencias existentes entre "el norte y el sur".

Valoro el enorme trabajo social que desarrollan desde sus iglesias pic.twitter.com/LlSQtBYeu8 — Omar De Marchi (@omardemarchi) July 1, 2023

Omar De Marchi y el efecto Javier Milei

Con respecto a las PASO nacionales, Omar De Marchi aseguró que los “votos son de la gente” y que “un dirigente no los puede llevar en un portafolio de un lado para otro”. De todas formas, se mostró esperanzado en ser la alternativa local que representó Javier Milei a nivel nacional.

“Hay un voto enojo porque la política no ha dado respuestas y la gente votó una alternativa, no votó en blanco. Ninguna experiencia se traslada a otras. El tema nacional no necesariamente tiene que repercutir en lo provincial”, indicó De Marchi.

“La gente está votando un cambio y en ese caso sí creo que hay una una traspolación a lo provincial porque Mendoza no está dando resultados hace mucho tiempo y la gente va a votar por el cambio y en ese caso la única opción somos nosotros”, cerró.