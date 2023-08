Patricia Bullrich se puso en modo campaña y visitó uno de los lugares más calientes del Conurbano

Patricia Bullrich visitó este martes Loma Hermosa, en Tres de Febrero, por invitación directa del intendente Diego Valenzuela que estuvo al día siguiente de los saqueos visitando a los comerciantes damnificados por el vandalismo y los robos e intento de intrusión, que provocaron la rotura de por lo menos diez negocios en la dramática tarde del martes pasado.

La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich fue acompañada por su candidato a vice, Luis Petri, y Néstor Grindetti, el ganador de las PASO contra Diego Santilli por muy escaso margen a nivel gobernador. Hasta el domingo no se sabe cuántos votos de diferencia hubo entre uno y otro.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio se mostró más que interesada y preocupada. En todo momento recordó que durante su gestión como ministra de Seguridad de la Nación, y mientras que en la provincia de Buenos Aires gobernaba María Eugenia Vidal, no hubo una situación de tensión, ni siquiera parecida a lo que sucedió durante toda la tarde noche del martes y continuó el miércoles en algunas otras localidades como Luján, con robo de camiones, cierre de rutas y saqueos vandálicos.

Los vecinos y muchos comerciantes recibieron muy bien a la candidata, a quien en todo momento le dieron muestras de afecto, apoyo, y le reclamaron que, en caso de ganar las elecciones, no tenga compasión con los delincuentes. La mano dura está al tope de las demostraciones de apoyo hacia Patricia Bullrich.

"Mirá, el respeto que le deben tener, que los policías cuando ella dejó de ser funcionaria, se siguen encuadrando ante su presencia. Eso es muy fuerte", remarcó Luis Baldi, un reconocido comerciante del lugar que recordó, casi temblando, la tensión vivida desde el martes a esta parte.

Bullrich y Petri con Luis. Foto: MDZ

"Nos hablaban que venían a saquear, veíamos gente rara, que no era de la zona. Alertábamos y nada, la policía no aparecía. En un momento determinado me resigné porque sentí miedo y bajé las persianas. Así no se puede vivir. Esto fue como en el 2001, no me jodan", recordó, por lo que él también vivió hace veintidós años atrás y remató: "No le gusta perder a este Gobierno y por eso hacen lo que hacen".

Después de la tensión, cuando los alertas ya estuvieron activados y la presencia policial fue notoria, Valenzuela había recorrido la zona para hablar con los vecinos. Disfónico, comentó que "nosotros siempre estamos cuidando a la gente de bien, a los comerciantes, a los vecinos, a todos los que laburan".

La campaña de Juntos por el Cambio, parece, empezó a activarse con el gesto de Horacio Rodríguez Larreta en el Council de las Américas donde se puso a disposición de la victoria de su oponente en las PASO, que le ganó ampliamente la elección interna. El cambio de humor se notó, también, en la tarde, cuando todos los principales dirigentes del espacio se unieron en una nueva foto familiar y hoy se ratificó más temprano, cuando Patricia Bullrich, al presentar su equipo económico, sentó a los principales economistas que trabajaron en los equipos técnicos del PRO y el radicalismo, como Eduardo Levy Yeyati, Luciano Laspina, Martín Tetaz y Dante Sica, entre otros.