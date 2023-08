Mauricio Macri apoyó a Patricia Bullrich y arremetió contra el Presidente

El exmandatario Mauricio Macri concordó con la candidata a presidenta Patricia Bullrich y rechazó de lleno el ingreso del país al grupo BRICS. Mediante un tuit, mostró su apoyo: "Concuerdo. El Presidente nos compromete en uno de sus momentos de mayor debilidad a ser parte de los BRICS".

La razón por que tanto Macri como Bullrich plantean que es una mala idea es que el BRICS está en su momento de mayor debilidad, ya que Rusia -país perteneciente- está llevando adelante la invasión a Ucrania, por lo que deja al grupo en una situación desfavorable.

Otro motivo por el cual ambos políticos se oponen, es que Argentina no es el único país que fue ofrecido para el ingreso al grupo, sino que tanto Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, y Etiopía. Primero Bullrich y después Macri sostuvieron que el ingreso al mismo tiempo que Irán no es atinado, ya que "Argentina tiene una herida abierta profunda (con Irán) por los ataques terroristas, antisemitas en nuestro territorio y antiargentinos” subrayó Patricia Bullrich durante su exposición en el Council of the Americas.

Macri cerró la publicación con un mensaje de apoyo hacia la candidata de JxC de cara a las próximas elecciones presidenciales: "Pero cada vez falta menos para que con Patricia la Argentina retome el protagonismo en el escenario internacional que empezamos a construir en 2015".

Tuit de Mauricio Macri. Fuente: Twitter

El tuit del expresidente se da en un contexto en donde hace unos días el candidato a mandatario Javier Milei confirmó que si él llegara al sillón de Rivadavia, Macri ocuparía un "rol destacado", y sería su "representante en el mundo": “Si soy presidente, Macri tendría un rol destacado como representante de la Argentina. Sería una figura por encima de Cancillería y demás... un representante del país, no sé cómo se define, habría que crear la figura, pero creo que es alguien que puede abrir mercados”.

Luego de lo que Milei dijo con respecto a Mauricio Macri, el tuit del expresidente podría llegar en una forma de despegue, y para reconfirmar que apoya a Bullrich como candidata, y no a Milei.

Qué es BRICS y en qué beneficia a la Argentina

El grupo BRICS es una asociación económica-comercial conformado por las cinco economías emergentes. El grupo se conforma por los países Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y fue confirmado hace unos días que al grupo se sumarán Argentina, Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, y Etiopía a partir del 1 de enero de 2024.

"Formar parte del BRICS significa ser parte de un bloque que actualmente representa el 24 % del PBI global, el 16 % de las exportaciones y el 15 % de las importaciones mundiales de bienes y servicios" explicó Alberto Fernández en el video donde comunicaba el ingreso.

Los beneficios del ingreso son varios. Los más importantes, son las relaciones comerciales que Argentina podría llegar a generar y reforzar.