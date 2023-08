Intentos de saqueos: Iglesias recordó la crisis del 2001 y descartó similitudes

En el año 2001, el país estaba sumergido en saqueos, manifestaciones por el corralito financiero, un gobierno en declive y una oposición que se preparaba para asumir. Mendoza tomó protagonismo en aquel año al ser la provincia donde se produjo el primer saqueo, dando el puntapié a la catástrofe que luego sucedería. "En aquel momento, el primer ataque en el país creo que fue en un supermercado de Guaymallén", comentó Roberto Iglesias, exgobernador de la provincia de Mendoza, en diálogo con MDZ Radio.

Ante el probable paralelismo existente que hay con la situación crítica del 2001, argumentó que "nada es igual, ni por los mismos motivos. La situación en aquel momento era distinta de la que se está viviendo ahora. Primero, en aquel momento no gobernaba el justicialismo, sino la Alianza y eso plantea una situación distinta. Pero la verdad es que, en el fondo de las cosas, parece que todo es igual. Hay una situación de crisis, una situación crítica y hay violencia. Creo que no todos los que asisten a estos actos violentos lo hacen de la misma manera. Alguno porque está muy necesitado, otro porque es la Argentina violenta de gente que comete delitos y lo hace más naturalmente. Así que me parece que las motivaciones son las mismas".

La crisis del 2001 dejó una marca en la historia argentina.

"Antes era más armado, sobre todo lo que sucedió en Capital Federal y Buenos Aires. Estaba claramente armado por quienes después tomaron el poder. Quien gobernaba en la provincia de Buenos Aires, Ruckauf, en acuerdo con Duhalde y el resto del justicialismo, evidentemente promocionaron todo. En este momento me daría la impresión de que no hay alguien que haya planeado o planificado previamente. Esto es bastante incierto. Tan incierto que parece un poco jocoso. Uno ve que quien dice hacerse cargo, Castells, nadie le cree que haya sido él, ni del gobierno ni desde la oposición. No digo que sea una situación espontánea, sino que es muy incierto poder dilucidar quién provocó todo esto", agregó respecto a los paralelismos y diferencias de la actualidad del país y lo que ocurrió en 2001.

Algunos dirigentes políticos exigieron que el gobierno requiera la presencia de Gendarmería para restablecer la paz en la provincia de Mendoza, en alusión a esto aclaró: "Me da la impresión de que de que no hace falta requerir la presencia de Gendarmería. Creo que la policía no ha sido sobrepasada. La situación de alguna manera fue controlada, se produjeron los desmanes e inmediatamente se actuó. Hay detenidos, ha habido inteligencia previa también en esto, lo cual ha permitido detener a algunos de los incitadores. Me parece que se ha actuado bien y que se ha dado la respuesta que debe dar la fuerza de seguridad en un momento en que se producen este tipo de actos".

Para finalizar, fue consultado por cómo ve el contexto electoral en el marco de este panorama social complejo: "Es difícil predecir lo electoral. Los expertos que realizan encuestas y van impulsando el pensamiento de la sociedad no han logrado acertar. Yo creo que en la provincia no vamos a tener ninguna sorpresa en lo que refiere a la situación electoral provincial. Me da la impresión que no vamos a tener ninguna sorpresa por haber más o menos cantidad de votos en algunos sectores, algunos que tengan, digamos, más reprobación de la gente y otro más aprobación de la gente. Pero no me parece que vaya a haber alguna sorpresa extraña a lo que viene sucediendo. Me da la impresión que quien está gobernando, el sector político que está gobernando, lo va a seguir haciendo".