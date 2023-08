Fuerte crítica de Rodolfo Vargas Arizu al empresario que se "cruzó de vereda"

Rodolfo Vargas Arizu, referente del espacio Activá Mendoza -el cual reúne a empresarios que se metieron en la arena política-, emitió un duro comunicado en contra de Gabriel Careddu, el exprecandidato a intendente de Maipú que se cruzó de vereda y que oficializó que en las elecciones generales departamentales apoyará a Matías Stevanato, quien busca ser reelecto este 3 de septiembre.

Careddu fue precandidato a intendente de Maipú en las elecciones primarias municipales del 30 de abril y compitió dentro de Cambia Mendoza contra Néstor Majul y Mauricio Pinti Clop, quien se terminó imponiendo en la interna. El empresario que representó al espacio interno de "Activá Mendoza" sacó el 2,21% de los votos en las primarias y contribuyó al 27% que consiguió la segunda fuerza más votada del departamento. No obstante, este jueves se oficializó que respaldará a Stevanato en los comicios.

En ese sentido, desde Activá Mendoza, con Rodolfo Vargas Arizu a la cabeza, expresaron a través de un comunicado: "Siguen los cambios de figuritas que nos prometen hacer lo que en años no hicieron. Creemos que un equipo de trabajo se hace honrando la palabra. Es con trabajo y convicciones y no por los atajos. Impulsar ideas para cambiar y no buscar cargos que pagan los vecinos y aumentan el gasto de la política".

"Por esto, desde Activá Mendoza, la única lista empresarial que se presentó a las elecciones en Maipú, queremos expresar nuestra posición en relación a la reciente decisión de algunos de miembros de nuestro espacio de sumarse al kirchnerismo de Maipú junto a Matías Stevanato. En este sentido, queremos comunicar a la opinión pública y a nuestros seguidores que no acompañamos esta decisión unilateral. Entendemos que en momentos difíciles como los que atraviesa nuestra sociedad, es crucial mantener la coherencia y la visión que nos llevaron a presentarnos como una lista empresarial comprometida con el desarrollo de Maipú. La sociedad nos ha demandado un cambio cultural ante el desastroso Gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa, cuyos efectos adversos repercuten especialmente en el sector empresarial", aportaron.

Matias Stevanato oficializó el respaldo de Gabriel Careddu.

"Reafirmamos, con más determinación que nunca, nuestro compromiso indeclinable con el frente Cambia Mendoza y con el candidato a Intendente Mauricio Pinti Clop. Creemos firmemente que esta es la opción que mejor representa los intereses de Maipú y que está en sintonía con las necesidades de nuestro departamento en estos tiempos desafiantes", expresaron en el escrito.

"Consideramos que es esencial trabajar en equipo junto a todos los maipucinos interesados en el crecimiento y el desarrollo de nuestro querido departamento. Nuestro compromiso con la comunidad y con el sector empresarial es inquebrantable, y estamos convencidos de que juntos podemos superar los obstáculos y construir un futuro próspero para Maipú. Reiteramos nuestra postura en contra de la decisión de sumarse al kirchnerismo de Maipú y ratificamos nuestra lealtad al frente Cambia Mendoza y a Mauricio Pinti Clop como la opción que mejor representa nuestros valores y objetivos. En estos tiempos cruciales, invitamos a todos los maipucinos comprometidos con el desarrollo y el bienestar de nuestro departamento a unirse a nuestro esfuerzo conjunto. Juntos, podremos trabajar en pos del cambio cultural y el progreso que Maipú merece", cerraron desde el espacio vinculado con el universo empresario.

Rodolfo Vargas Arizu apoya a Mauricio Pinti Clop en Maipú.

Los maipucinos, junto con otros siete municipios, volverán a las urnas el próximo 3 de septiembre para elegir al futuro intendente entre cuatro opciones. En la disputa estarán Matías Stevanato (Elegí), Mauricio Pinti Clop (Cambia Mendoza), Claudia Carina Córdoba (Frente Demócratas, Libertarios y Jubilados) y Nicolás Cortez (Frente de Izquierda).