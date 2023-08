El encuentro que mantuvo Omar Parisi con el sector petrolero

El candidato a gobernador del Frente Elegí, Omar Parisi, mantuvo una reunión con empresas nucleadas en la Cámara Empresarial Petro-Energética de la República Argentina (CEPERA) y delegados del Sindicato de Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPEH). El dirigente peronista expuso el diagnóstico y la propuesta para impulsar esta actividad en la provincia.

Para Parisi "hay una pérdida de 50 millones de dólares al año en regalías por falta de inversión, que no es culpa del capital privado, es culpa del gobierno provincial, porque no tienen una política clara y concreta de explotación y exploración de lo que nosotros denominamos la Vaca Muerta mendocina”. En cuanto al diagnóstico general el candidato del peronismo comentó que "es notoria la reducción de la producción en explotación convencional, en aproximadamente un 30% en los últimos 7 años. Lo grave es que esto implica una caída en las regalías que cobra la provincia. En ese sentido agregó que “en los últimos 7 años, podríamos haber generado casi medio Portezuelo o un Baqueano”.

Parisi hizo hincapié en la "necesidad de trabajar en el compre mendocino" para generar más puestos de empleo "como sucede en otras provincias". “Estamos sufriendo una sangría de mano de obra altamente calificada en la provincia en distintos rubros, y sobre todo ligados a la explotación petrolera. O sea, desde soldadores, mantenimiento, gente que trabaja en Pozo, que se está yendo a trabajar en Neuquén, y nosotros queremos que vuelvan a Mendoza, que trabajen donde está su familia, que generen riqueza, cobren un salario, lo gasten y lo podamos disfrutar entre todos los mendocinos", aportó.

Vamos a trabajar fuertemente en el crecimiento del sector petrolífero y energético de Mendoza.



Es momento de recuperar e impulsar esta industria para generar trabajo genuino en la provincia. #SíHayAlternativa pic.twitter.com/OWv8FT6Pct — Omar Parisi (@ParisiOmar) August 24, 2023

Respecto de la explotación no convencional, Parisi analizó que es necesario alentar las inversiones, ya que algunas proyectadas como los oleoductos Otasa, Oldeval y VM Sur "no incluyen a la provincia en el corto plazo. Tenemos explotaciones de petróleo no convencional que pueden ser muy importantes y muy interesantes y que podrían darle a la provincia, en 10 años, el mismo valor que estamos hablando hoy de lo que es Portezuelo del Viento”.

Parisi apuntó también a la explotación convencional con el objetivo de enfocarse en la perforación de nuevos pozos, potenciar a EMESA y aumentar equipos para recuperar rápidamente niveles de producción. También comentó que se prevé llevar estímulo a la Cuenca Cuyana y a la perforación en Llancanelo. Se habló de la reactivación de la perforación de áreas clave de Pluspetrol y YPF. Por otro lado, en cuanto a la explotación no convencional, el peronista explicó que es necesario confirmar cualidades geológicas de la lengua de Vaca Muerta en Mendoza con urgencia y viabilizar los recursos en superficie para maximizar los recursos en subsuelo. Por último, se insistió en la necesidad de concretar el Parque Industrial y de Servicios Pata Mora.