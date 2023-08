Ley de Alquileres: "No fue pensada por una Argentina de 400% de inflación"

Con la llegada de Javier Milei al recinto, la oposición logró el quórum de 129 diputados para comenzar la sesión por la Ley de Alquileres. Se espera una sesión con final abierto donde la oposición quiere cambiar la ley la oposición rechazarla.

13.56 | Germán Martínez: "Vamos a defender a los inquilinos"

El jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, defendió la propuesta de cambio de la Ley de Alquileres que propone el Frente de Todos en Diputados. "Reconocemos las dificultades y queremos dar respuesta, pero para eso hay que alejarse de las convicciones electoralistas", disparó Martínez contra la oposición.

"Hoy vuelven a tironearse por la derogación y no les preocupa la situación de los inquilinos que busca una casa", insistió el jefe del bloque oficialista. Esto le llevó la respuesta de Graciela Camaño (Interbloque Federal) que defendió el dictamen de minoría que tiene el apoyo del resto de los bloques opositores y de Juntos por el Cambio. "No pretendemos hacer tanta alaraca con lo que proponemos, queremos mejorar la oferta. Esta ley no fue pensada por una Argentina de 400% de inflación", dijo Camaño.

"No hay una resolución definitiva, el que hoy venga a decir que está peleando por 'los derechos de', debería poder mirar un poco la historia y todo lo que hicimos mal por esos derechos. Sólo venimos a mejorar un poquito la oferta", remarcó Camaño. La presentación del dictamen de minoría siguió con Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro), un aliado clave para impulsar el cambio en la normativa.

13.10 | Se rechazó la derogación de la Ley de Alquileres

La oposición unificada pidió votar la derogación de la Ley de Alquileres, como esto no tenía dictamen de comisión se necesitaba una mayoría especial de los dos tercios de Diputados. Así, 124 diputados votaron a favor y 110 en contra. Si bien tiene mayoría no es la suficiente para tratar el tema.

La sesión comenzó pasada las 12. Crédito: MDZ Foto sacada con Motorola G32

12.30 | Milei dio quórum y empezó la sesión

Milei llegó sobre el filo de que la sesión cayera y no hubiera quórum. Juntos por el Cambio esperaba que llegaran los aliados de los bloques provinciales. El libertario llegó sobre la hora junto con Victoria Villarruel y Carolina Píparo.

La oposición quiere derogar la Ley de Alquileres. Crédito: Prensa Diputados

La intención de este espacio es sólo votar la derogación de la Ley de Alquileres, algo muy difícil que ocurra ya que se necesita una mayoría especial que el kirchnerismo puede bloquear fácilmente.

Una vez rechaza la derogación, se tratará el proyecto del oficialismo que propone algunas leves modificaciones a la norma actual. Esta iniciativa también será rechazada. Y Juntos por el Cambio buscará hacer algunas modificaciones a su proyecto para poder acordar una mayoría y cambiar la ley actual. Lo mileístas no están dispuestos aprobarlo y el final es abierto en Diputados.