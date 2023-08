Alberto Fernández reapareció en escena y habló de la ola de saqueos

El presidente, Alberto Fernández, reapareció en la arena política y dejó varias apreciaciones sobre lo que está sucediendo en Argentina. En principio, se refirió a los saqueos y pidió "cuidar la convivencia democrática y la paz social" en medio de los robos organizados a supermercados y otros comercios que se registraron en diversas provincias en los últimos días.

"Cuidemos nuestra convivencia democrática. Hemos visto hechos que estuvieron organizados. Les pido a todos que cuidemos mucho la tranquilidad y la paz social", dijo el Presidente.

"Tener el derecho a un techo propio en el siglo 21, es prácticamente un derecho humano, y así hay que tomarlo" agregó Fernández. Además subrayó: "Mientras alguien necesite una casa, tendremos qeu ver el modo para que pueda acceder a esa casa".

Cómo serán los siguientes pasos del presidente

La aparición de Alberto Fernández significó una sorpresa para muchos, dada su ausencia de la esfera pública desde antes de las elecciones PASO: "Veo a muchos que están preocupados por mi agenda. Básicamente no hablo porque no soy candidato, tengo que resolver los problemas".

Además, habló sobre su rol post PASO y sostuvo que escuchó "lo que las urnas han dicho" y remarcó que puso todo su "esfuerzo en resolver los problemas de los argentinos.

"He escuchado lo que las urnas han dicho. Tenemos una sociedad dividida en tres partes. Entiendo que hay muchos reclamos. He puesto todo mi esfuerzo por resolver los problemas, muchos he podido y muchos no, pero presto atención a lo que el pueblo dice cuando vota", dijo el mandatario al entregar la vivienda 125 mil de la gestión, en la provincia de Neuquén.

Por último, y a modo de despedida y evaluación de su paso por la presidencia concluyó: "He puesto todo mi esfuerzo en estos cuatro años esos problemas. Muchos los he podido resolver, muchos lamentablemente no".