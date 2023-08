Quiénes son las figuras de Javier Milei de Jujuy y La Rioja que podrían llegar al Congreso

El batacazo de Javier Milei en las PASO tuvo su correlato en los cargos legislativos, donde el libertario podría tener un bloque de ocho senadores y alrededor de 40 diputados. Sin embargo, algunos de ellos llegarían al Congreso con poca experiencia en lo político. Los candidatos del economista en La Rioja y Jujuy van desde un "desarrollador de negocios" hasta un importador de suplementos proteicos, pasando por un ex frentetodista, un abogado que defendió a acusados de delitos de lesa humanidad y una desconocida hasta por los propios: "No sé quién es".

En el caso de La Rioja no sólo rompe con una hegemonía del Partido Justicialista en la provincia sino que le permite a Martín Menem, sobrino del expresidente Carlos Saúl Menem, llegar a la Cámara de Diputados. El dirigente sacó el 15% de los votos cuando se presentó para gobernador. Uno de los logros que muestra es tener “un sólo año de participación en política”, como legislador provincial.

Este abogado de 48 años se dedicó a la actividad privada. Primero tuvo un salón de fiestas en la Ciudad de Buenos Aires. Y luego creó la marca “Gentech” que se dedica a importar suplementos proteicos. En una entrevista con la revista Forbes contó: “Un profe con el que hacía actividad física me recomendó comprarme proteínas y aminoácidos, pero tenía que comprarlos en el exterior porque en la Argentina no existían”.

Martín Menem fue el candidato de Javier Milei en La Rioja. Crédito: Twitter

Al Senado, en caso de repetir el mismo caudal de votos, irían el abogado Juan Carlos Pagotto, defensor de acusados de delitos de lesa humanidad, y Claudia López, que sí tiene experiencia política: en 2007 fue electa concejala para enfrentar al kirchnerismo bajo Lealtad y Dignidad, el espacio que armó Carlos Menem después de sus 10 años de gobierno. Sin embargo, no se le conocen mayores logros.

“El primer sorprendido soy yo en La Rioja”, reconoció Pagotto después de ser el candidato a senador más votado en las PASO. Se trata de un abogado que define como “zurdito” al papa Francisco, como “charleta” a Rodríguez Larreta y como “montonerita” a Patricia Bullrich.

En declaraciones que levantó el portal Tiempo Popular, el dirigente se diferenció de una de las propuestas económicas de Javier Milei: “No estoy de acuerdo con eliminar la coparticipación, eso lo tengo muy en claro”. También señaló que el actual gobernador de su provincia, Ricardo Quintela, es “un amigo” de los tres que tiene en política. “El resto son japoneses para mi”, dijo.

En la actividad privada, Pagotto fue el abogado defensor del ex comisario riojano Domingo Benito Vera, imputado como autor material de los crímenes de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y el francés Gabriel Longueville. Ese crimen fue uno de los primeros, en julio de 1976, que marcó la persecución de la dictadura contra los llamados “curas tercermundistas” que ayudaban a los pobres.

La agencia Télam reconstruyó los hechos en un cable publicado en 2019: “Mientras Murias y Longeville terminaban de cenar en la casa de unas monjas, se presentaron hombres uniformados que dijeron ser de la Policía Federal y que les comunicaron que debían acompañarlos a declarar a la capital provincial. Los llevaron a la base aérea de Chamical, donde fueron torturados durante varias horas y luego fusilados; sus cuerpos fueron encontrados dos días después por un grupo de trabajadores ferroviarios junto a las vías de un tren”.

En Jujuy, un desarrollador comercial y un ex oficialista

Otro de los que daría su primer paso en la función pública es Ezequiel Atauche, el primer candidato a senador por Jujuy que llevaba Javier Milei. En este caso no fue bajo el sello de La Libertad Avanza, sino bajo el Partido Renovador Federal. Se trata de un desarrollador de negocios con experiencia en el mercado inmobiliario. En su Linkedin se presenta del siguiente modo: “Acepto y disfruto de los desafíos que se me presentan y continuamente busco innovar en las áreas en las que todavía no han sido exploradas. Mis áreas son los desarrollos inmobiliarios, construcción, transporte, financiera, retail, software, supermercados, inversiones, entre otras”. Atauche sería entraría al Senado por la primera banca de la mayoría. Crédito: Facebook.

Desde 2021 también se dedica a la minería para la extracción de Uranio en su provincia, según publicó el portal local Jujuy Dice. Las comunidades indígenas de Villa El Perchel y de Quitacara denunciaron que el cateo en esos territorios se realizó sin cumplir con el Convenio 169 de la OIT, que exige una consulta previa, libre e informada sobre el impacto ambiental.

En 2007 obtuvo la licenciatura de Marketing en la Universidad de Santiago del Estero. No se le conocen cargos en el sector público, ni mucho menos experiencia en la política. El día de la elección PASO señaló que sintieron “la esperanza y la confianza”. "El espacio ha sabido entender al jujeño, a la ciudadanía. Somos un espacio unido, un espacio que va a salvar a la Argentina. Vamos a seguir siendo la barrera entre la ciudadanía y la casta política, estaremos trabajando de acá por muchos años", analizó luego del resultado electoral.

La segunda banca de la mayoría quedaría para Vilma Bedia, una persona de la que no se le conoce prácticamente ninguna actividad vinculada a la política. Es una de las referentes de La Libertad Avanza en la provincia, ratificado por un comunicado del espacio cuando fueron las elecciones locales y aseguraron que no tenían candidatos propios. Sin embargo, ante las consultas a referentes del espacio, nadie logró dar precisiones sobre ella.

Manuel Quintar es el primer candidato a entrar a la Cámara de Diputados por Jujuy en el espacio mileísta. Se trata de un ex candidato a diputada provincial por el Frente de Todos, bajo el ala del PJ de Rubén Rivarola. “Transformemos la provincia, pongamos Jujuy de pie”, fue el eslogan con el que hizo campaña en 2021. Todavía es una incógnita si este abogado de 41 años, al igual que varios de los dirigentes que llegarían al Congreso con el apoyo de Milei, formarán parte de un bloque libertario unido. Quintar en 2021 fue candidato por el oficialismo y en 2023 por Javier Milei. Crédito: MDZ

En junio de 2022 Milagro Sala debió ser internada cuando cumplía prisión domiciliaria. La dirigenta social fue a la clínica Los Lapachos. El propio gobierno de Gerardo Morales se encargó de difundir que era propiedad de Quintar. Incluso, el periodista Osvaldo Bazán lo señaló en Twitter: “El 7 de junio citan para el 28 a Milagro Sala a junta médica, a ver si va a cárcel común y deja de vivir en su mansión. Un día antes se interna 'de urgencia' en la clínica de Manuel Quintar, dirigente del Frente de Todos. Y zafa. Sí, te toman de gil”.

El bloque de senadores podría haber sido de 12 bancas

La curiosidad sobre cómo se puede desarrollar un eventual gobierno de Milei con poco respaldo político en el Congreso es una incógnita que atraviesa a propios y a extraños. En el campamento mileísta todavía hay muchos sorprendidos por la victoria en casi todas las provincias, y por lo bajo, reconocen que en muchos casos “se armaron candidaturas para completar lugares en las listas”, sin ninguna expectativa de que efectivamente ocupen eses cargos legislativos.

Sin embargo, el bloque de ocho senadores que tendría La Libertad Avanza, en caso de repetir el número en la elección de octubre, podría haber sido de 12 en caso de presentar candidaturas a senadores en Santa Cruz y Misiones. Allí, el libertario fue el candidato a presidente con más votos, pero al ir con “boleta corta” y no llevar aspirante a la Cámara alta, las dos bancas por la mayoría quedaron para lo que se podría denominar “casta” en cada una de las provincias: Alicia Kirchner y Pablo González en la provincia patagónica, y dos dirigente del Frente Renovador de la Concordia de Misiones, que gobierna la provincia hace más de 20 años.