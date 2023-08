Sergio Massa confirmó que se queda hasta el 10 de diciembre

Sergio Massa, ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, salió a desmentir los rumores que corrieron este miércoles respecto de una renuncia a su cargo para dedicarse de lleno a hacer campaña pensando en las elecciones generales de octubre.

Durante una entrevista que brindó en A dos voces (TN), Massa aseguró: “Cuando estoy en la tormenta agarro el timón y no lo suelto”. Ante la consulta sobre si se queda hasta el 10 de diciembre, asintió y dijo: “No solamente eso, lo peor que podría hacer es una coincidencia con Milei, le haría mucho daño a la Economía argentina”.

Asimismo, no dudó en apuntar contra su antecesor, Martín Guzmán, tras renunciar a mediados del año pasado. "Yo no soy hoy el presidente, soy candidato a presidente, soy ministro de Economía porque me hice cargo en medio de la tormenta, no escapé a mi responsabilidad”, remató.

En ese sentido, Massa remarcó ya estar “estabilizado con las medidas" que se tomarán" y adelantó que estarán "vinculadas a compensar todas las medidas difíciles”. "Vamos a hacer correcciones en un contexto complicado", reconoció respecto de la inflación aunque rápidamente señaló las dificultades "de un acuerdo con el FMI que dejó a la Argentina hipotecada".

En ese sentido, el jefe de Hacienda vinculó las negociaciones con el organismo multilateral al alza del dólar blue. "El Fondo exigía un cambio en el tipo de cambio porque desde 2021 traíamos un atraso cambiario de 19,5%", justificó.

"Pedían unificación cambiaria y 100% de la devaluación, que después lo plantaron en 60%. Cerramos en una negociación del 20% y el tipo de cambio queda establecido hasta el 22 de octubre”, explicó.

Consultado por su mirada sobre Javier Milei, el referente del oficialismo reconoció que es la expresión de 7 millones de argentinos que nos dijeron que estaban enojados".

"Tienen motivos, la sensación de que venimos de muchos años de frustración, fracaso, de alguna manera con dificultades que se van reapareciendo y eso genera que la gente exprese su enojo", compartió. Sin embargo, también agregó que tanto Milei como Patricia Bullrich "plantean lo mismo".

Consultado a los altos índices de inflación, con algunos analistas alertando por una cifra de dos dígitos para agosto, Massa anticipó un conjunto de medidas dirigidas a bajar la suba de precios.

"Vamos a reasignar impuestos para compensar a las empresas y que no lo pague la gente", remarcó aunque no dejó de recordar que "en Argentina hay avivadas" para no cumplir los arreglos de precios.

"La semana que viene vamos a empezar a negociar una suma fija para los asalariados. Va a haber un esfuerzo adicional con asignaciones; vamos a reforzar AUH y vamos a ver cómo impacta en la canasta de jubilados", enumeró. "Hay que resolver este contexto y contarle a la Argentina el futuro", concluyó.