El giro discursivo que adoptó el oficialismo para la campaña, tras el cachetazo de Milei en las urnas

Desconcierto. Eso se vivió el último domingo en el búnker de Cambia Mendoza. A pesar de que tenían encuestas que anticipaban un posible triunfo de Javier Milei, nadie advertía la contundencia del resultado. Al confirmarse que La Libertad Avanza se hacía con el 44% de los votos contra el 27% de Juntos por el Cambio, las principales figuras del oficialismo desistieron de arrimarse a la sede oficial de la UCR para no quedar pegados a la derrota. Recién el lunes, el gobernador, Rodolfo Suarez, se animó a hablar del resultado adverso y su análisis contrasta con la lectura que se hizo después de las PASO provinciales.

Según el encuestador Elbio Rodríguez "en el oficio de la política perder el optimismo no es bueno" y por eso a veces se ven contradicciones. En concreto, se refería a que después de las PASO provinciales tanto Suarez como Alfredo Cornejo aseguraron que el voto de Luis Petri se quedaría en Cambia Mendoza porque los mendocinos votan "frentes no candidatos". Llamativamente, tras el batacazo de Milei, Suarez dio un giro de 180 grados y afirmó todo lo contrario. Específicamente aseguró que el fenómeno Milei no repercutirá en las elecciones provinciales porque los ciudadanos votaron a Milei como candidato.

En realidad, Suarez intentó ahuyentar cualquier especulación sobre el impacto que el "efecto Milei" pueda llegar a tener en las elecciones provinciales del 24 de septiembre. En concreto, luego de que el Partido Demócrata intentará capitalizar el triunfo de Milei para impulsar la candidatura del referente de La Unión Mendocina, Omar De Marchi, socio de La Libertad Avanza en Mendoza.

"Lo que pasó ayer no afecta la elección provincial. Cuando Milei eligió candidatos en provincias no le fue bien. Es su figura lo que arrastra. Está muy cerca de ser presidente de los argentinos y no creo que se meta en una elección provincial", manifestó Suarez en MDZ Radio remarcando que se trató de procesos electorales diferentes.

Recalculando

Sin embargo existe preocupación por las perspectivas provinciales. Por eso se le ha pedido a Cornejo que cambie algunos ejes de la campaña respecto a las últimas elecciones primarias. "Yo se lo he dicho personalmente a Cornejo, la campaña que hizo en las PASO provinciales fue muy mala. En ningún momento le habló a la gente. Nunca le dijo a la gente a qué venía. La gente necesita que le alimenten la esperanza. Creo que eso va a cambiar y las campañas serán más efectivas", manifestó Elbio Rodríguez en diálogo con MDZ Radio.

Pero además, Rodríguez admitió que en Mendoza existe una parte de la población que se define como "anticornejista" y que eso puede incidir a la hora de definir el voto. "No hay dudas de que una parte de la población puede definirse como anticornejista y puede votar a partir de ahí. También sabemos que hay un 28% de la población que no piensa así, que son los votos que sacó Cornejo en las PASO provinciales. Pero, si eso es mayoritario o además ese sentimiento le genera preferencia por otro candidato, es otra historia. Hay que estudiarlo", esgrimió.

Eso explica el tenor de los mensajes que se escucharon en el búnker de Milei en Mendoza tras el resultado del domingo. Tanto el presidente del Partido Demócrata, Armando Magistretti, como la candidata a diputada nacional, Mercedes Llano, hicieron énfasis en comparar al kirchnerismo con el autoritarismo del cornejismo en la provincia.

Cada vez que se refirieron a la expresión democrática que se vivió en Mendoza lo vincularon a un voto contra el populismo y el autoritarismo "nacional y provincial". Allí, le achacan a Cornejo haber avanzado sobre el Poder Judicial, los órganos de control y los medios de comunicación de Mendoza. "Este voto ha sido una rotunda y contundente manifestación de hartazgo. Un planteo de la ciudadanía que dice basta al nefasto populismo kirchnerista y también al populismo de buenos modales local", aseveró Mercedes Llano en MDZ Radio apuntando contra el candidato a gobernador de Cambia Mendoza.

En síntesis, en los próximos días se escucharán repetirse dos lecturas. Por un lado el oficialismo reforzará que las experiencias provinciales de Javier Milei fracasaron porque el fenómeno Milei se remite a su persona y no se traslada a otros candidatos. Por el otro, los integrantes de La Libertad Avanza en Mendoza se esforzarán en lograr un efecto dominó para que el fenómeno Milei le sirva de impulso electoral a Omar De Marchi para pelear por la gobernación.

"El elemento Milei ¿hace que cambien las preferencias a un candidato provincial? En general, yo he estudiado eso, y el voto de Milei se parte mitad y mitad entre Cornejo y De Marchi", concluyó sobre ese punto el encuestador Elbio Rodríguez.