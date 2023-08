PASO 2023: votó Juan Grabois y envió un mensaje a la interna de Unión por la Patria

En medio de una tensa puja entre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, los argentinos votan hoy entre los precandidatos a presidente en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para definir quiénes competirán en las generales para asumir la conducción del país desde el próximo 10 de diciembre.

12.00 | Ya votó el 28% del padrón electoral

El comunicado de la Cámara Electoral

Los principales precandidatos de diferentes fuerzas políticas emitieron su voto hasta este mediodía, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que comenzaron hoy a las 8 con más de 35 millones de argentinos habilitados que podrán optar entre 27 fórmulas presidenciales y 4.168 aspirantes a diputados y senadores nacionales y la Cámara Nacional Electoral informó que hasta el mediodía había votado el 28 por ciento del padrón electoral.

En estos comicios se validarán las nóminas que cumplan con el piso de votos necesario que les permitirá competir en los comicios generales del 22 de octubre. Así, este domingo quedarán definidos los nombres de quienes competirán en octubre por el Poder Ejecutivo nacional y por las 24 bancas de senadores y las 130 de diputados que se renuevan este año en el Congreso nacional.

Serán las séptimas PASO nacionales que se realizan en el país -desde que se establecieron en el 2009 y se utilizaron por primera vez en el 2011-, pero ahora, al igual que ocurrió en el 2015, servirán para definir una amplísima cantidad de postulaciones. Además de las categorías de presidente y vice esta vez se eligen candidaturas para senadores nacionales en ocho jurisdicciones (Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz) y diputados nacionales en el total de los 24 distritos del país.

11.35 | Jesús Escobar votó y convocó a "refundar la Patria"

Jesús Escobar, precandidato a presidente por Libres del Sur. Foto: Prensa Escobar

El precandidato a presidente de la Nación por Libres del Sur, Jesús Escobar, convocó "desde la tierra de Vaca Muerta a refundar la Patria", tras emitir su voto en la escuela 107 de la capital de la provincia de Neuquén. "En los próximos 10 años la Argentina tendrá una renta excepcional, mucha plata ingresará a nuestro país producto de la valorización de nuestros recursos naturales. Se inicia una nueva etapa económica, política y social. Los y las convoco a que juntos demos batalla para cambiar la lógica neoliberal imperante de concentración de riqueza en pocas manos y pobreza para el pueblo", señaló Escobar tras emitir su voto.

En ese sentido, el precandidato llamó a "poner esa renta al servicio del desarrollo de la Nación, para industrializar la Argentina, crear trabajo, pagar salarios dignos, escuela y hospital públicos de calidad y gratuitos y así terminar con la pobreza". Por la tarde, el postulante presidencial esperará los resultados electorales en el Hotel Uno de la ciudad de Buenos Aires junto a los demás candidatos de su espacio: la precandidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires, Silvia Saravia; el precandidato a jefe de Gobierno por la Ciudad de Buenos Aires, Adolfo Buzzo Pipet, y la precandidata a diputada nacional por CABA, Daniela Gasparini.

11.00 | Votó Juan Grabois y pidió una "Argentina más humana"

Juan Grabois votó pasadas las 11 en la Escuela N° 4 Cnel. de Marina T. Espora. Foto: Télam

El precandidato a presidente de Unión por la Patria (UxP) Juan Grabois se pronunció hoy en favor de que la elección permita lograr una "Argentina más humana y que cuidemos la democracia", para que "no sea meramente formal sino real con plenos derechos", al emitir su voto en el barrio porteño de Constitución.

Grabois, que votó pasadas las 11 en la Escuela N°4 Cnel de Marina T Espora, manifestó su deseo de que "este proceso sirva para una Argentina con menos crueldad, con menos sangre y dolor". "Es un día para mi triste con lo que pasó con la hija de un compañero nuestro y la actitud buitre que vi en las últimas 24 horas", sostuvo en alusión a la muerte registrada días atrás de una niña tras el ataque de motochorros en el partido bonaerense de Lanús. Dijo que "cuando se termine la veda les voy a contar, cosas terribles que no vi nunca", y "al mismo tiempo además de esta tristeza es un día para construir esperanza".



"Deseo que con la democracia y siendo buena gente podamos construir un país más humano. Nosotros hicimos lo que pudimos con las escasas herramientas que tuvimos, pusimos temas en agenda y es momento de hacer silencio y escuchar a nuestro pueblo", expresó.

10.55 | Macri y su enojo por "la mugre" en torno a las denuncias de la violación de la veda

Mauricio Macri votó esta mañana en el colegio Lenguas Vivas. Foto: Télam

El expresidente Mauricio Macri emitió su voto esta mañana en una escuela del barrio de Palermo y pidió a la sociedad votar para “dejar atrás una era que nos ha provocado mucho daño y tristeza”, y lamentó las denuncias sobre violaciones a la veda electoral que se presentaron ayer.

“Esperemos que la gente venga a votar, que disfruten de esta libertad de poder elegir”, afirmó el exmandatario tras emitir su sufragio en el colegio Lenguas Vivas del barrio de Palermo, hacia las 10.30 de la mañana. Macri dijo que dedicará la jornada a la espera de los resultados “a su familia” y a ver a su nieto.

Sobre la posibilidad de que algunos sectores internos de Juntos por el Cambio (JxC) hayan quebrado la veda electoral a través del envío de mensajes por whatsapp en los que se pedía el voto para algunos postulantes, el exmandatario afirmó que es una cuestión “de la que se están ocupando los apoderados” de la coalición. "Me dicen que quien lo hizo es la agencia de Guillermo Seita. Yo no comparto esa mugre, esas cosas no están bien”, apuntó Macri en relación a este consultor político, un asesor con el que suele trabajar el sector que encabeza el postulante presidencial de la coalición opositora, Horacio Rodríguez Larreta.

10.45 | Agustín Rossi votó y le pidió a los argentinos que vayan a votar

Agustín Rossi votó en Rosario, Santa Fe.

El jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, votó después de las 10 en una escuela de Rosario, Santa Fe, y aseguró que "es importante que vengan la mayor cantidad de argentinos a votar". El ministro expresó su "reconocimiento a todas las agencias del Estado y a los ciudadanos que están afectados a las tareas de los comicios" en las primarias abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO).



"Estamos cumpliendo 40 años de democracia eligiendo presidente, aspiro y espero que haya mayor partición porque es tener mayor legitimidad, siempre es buena la participación", sostuvo el jefe de Gabinete, en declaraciones a la prensa a la salida de Escuela Nº1346 Francisco Netri, situada en Ayala Gauna 8049.



El jefe de Gabinete comentó que estuvo hasta ayer a la noche en contacto con el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía y precandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, para "repasar el operativo en todas las provincias". "Tenemos mucha expectativa de obtener un buen resultado", concluyó el jefe de ministros y confirmó que en la tarde viajará para Buenos Aires para esperar los resultados en el Complejo C, en el barrio porteño de Chacarita, junto a los demás referentes de su fuerza política.

10.20 | Votó Alberto Fernández y dijo: "Estoy gobernando, no soy candidato"

Alberto Fernández votó pasadas las 10.

A las 10:30 de la mañana, en Universidad Católica Argentina (UCA), votó el presidente Alberto Fernández. "Yo estoy gobernando, no soy candidato", le dijo a la prensa ante preguntas sobre el dólar. Además, expresó: "Vine a ejercer mi derecho cívico que tengo como ciudadano de votar. Siempre que se vota la Argentina se convierte en un país mejor. Estamos cumpliendo 40 años de democracia, por lo tanto hoy es un día importante".

Según Fernández, el proceso eleccionario terminará "seguramente en noviembre" y adelantó que esperará los resultados de la jornada en la Quinta de Olivos con "algunos ministros y amigos". El Presidente, entre risas, además, reveló un insólito miedo que tuvo esta mañana: al sistema de voto electrónico de CABA por ser "un ser analógico" como el mismo se definió.

10.20 | Gabriel Solano aspira a que la izquierda canalice el "voto bronca"

Gabriel Solano, precandidato presidencial de la Lista Unidad de Luchadores y la Izquierda

El precandidato presidencial de la Lista Unidad de Luchadores y la Izquierda, Gabriel Solano, sostuvo hoy: "Esperamos que la izquierda pueda canalizar el voto bronca de todo un sector de los trabajadores contra los políticos de siempre". Lo hizo al emitir su voto esta mañana, pasadas las 10.20, en la Facultad de Psicología de la UBA, ubicada en Avenida Independencia 3065.



Allí, el precandidato, destacó "el enorme esfuerzo de la militancia del PO, del Polo Obrero, también de los compañeros del MST que en todo el país están cuidando los votos de las maniobras de los partidos patronales". "Tenemos la expectativa de ser una alternativa a los ajustadores y represores de siempre", finalizó.

10.15 | Votó Juan Schiaretti e hizo un fuerte pedido

Juan Schiaretti votó con su campera roja como cábala. Foto: prensa Schiaretti.

Poco después de las 10, el precandidato a presidente de Haciendo por Nuestro País Juan Schiaretti llegó a emitir su voto en el Instituto Domingo Savio de la Ciudad de Córdoba. Lo hizo con su típica campera de color rojo, su conocida cábala en cada elección para acudir a las urnas.



“Es importante que el pueblo concurra masivamente a votar. Para mí es un día especial porque soy el único precandidato que no es del AMBA. Me pongo a disposición de todos los argentinos, para llevar el esquema que tenemos a Córdoba al país, apoyando la cultura del trabajo, plantear el fin de la grieta, y tener un país normal. Precisamos unirnos porque tenemos todas las condiciones para salir adelante”. Además, aseguró que “la grieta se rompe mediante acuerdo, y el cambio de actitud de los políticos de hacer negocios. La grieta la inició Cristina Kirchner hace 12 años y Macri entró en la grieta y fracasó, como fracasó el actual gobierno nacional”, enfatizó. Schiaretti llamó a la sociedad a que concurra a votar. Foto: prensa Schiaretti.

10.05 | Con demoras, empezaron las elecciones en Santa Cruz

Las elecciones primarias abiertas simultáneas obligatorias (PASO) nacionales y los comicios para elegir gobernador comenzaron hoy en Santa Cruz con normalidad, en las 913 mesas habilitadas en 124 locales para que sufraguen 265.330 ciudadanos, informaron fuentes electorales.

Los ciudadanos santacruceños también eligen hoy gobernador y vicegobernador entre 13 candidatos que representan a cinco frentes electorales, mediante el sistema de ley de lemas. También se eligen diputados provinciales para la renovación de diez bancas,14 diputados por municipio y un representante del pueblo en el Consejo de la Magistratura de la provincia. La Diputada Nacional y candidata a Gobernadora de Santa Cruz, Roxana Reyes por el partido Cambia Santa Cruz. Foto: Télam

Los precandidatos en las cinco categorías nacionales, y los candidatos en las cuatro categorías locales están dispuestos en dos boletas separadas. Por Santa Cruz terminan este año sus mandatos los senadores nacionales Ana María Ianni, precandidata a diputada nacional por Unión por la Patria (UxP) y de Juntos por el Cambio (JxC), Eduardo Costa y María Belén Tapia.

Alicia Kirchner, después de dos mandatos como gobernadora, es la precandidata a senadora nacional en la lista única de candidatos de (UXP) que también lleva como postulante a Pablo González, presidente de la empresa YPF. Mientras que para diputados nacionales, UXP lleva dos listas de candidatos, una que encabeza Silvina Córdoba, actual Ministra de la Producción y otra que es encabezada por la actual senadora nacional Ianni.

10.00 | Votó Horacio Rodríguez Larreta

Horacio Rodríguez Larreta, precandidato a presidente por Juntos por el Cambio. Foto: prensa Rodríguez Larreta

El precandidato a presidente por Juntos Por el Cambio y actual jefe de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, llegó a votar pasadas las 10 luego de haber encabezado un desayuno de su espacio con Diego Santilli y Gustavo Posse. "Todavía es muy temprano para sacar una conclusión", dijo y convocó a la gente a que vaya a votar. Aseguró, además, que hoy es un día bueno "para fortalecer la democracia" y que pase lo que pase, con los miembros de su equipo, van "a estar juntos, hoy, mañana y pasado".

9.50 | Luis Petri llamó a "transformar la angustia en esperanza"

Luis Petri esta mañana minutos antes de votar. Foto: Télam.

Luis Petri, precandidato a la vicepresidencia de Juntos por el Cambio (JxC) que integra la fórmula que encabeza Patricia Bullrich, votó esta mañana en la localidad mendocina de San Martín, desde donde llamó a la ciudadanía a cumplir con su deber cívico y consideró que “la angustia debe ser transformada en esperanza”.

“La gente esta dolida, hay muchos problemas económicos y hay mucha angustia que hay que transformar en esperanza”, señaló Petri en declaraciones a la prensa cuando ingresaba a votar en la Escuela Simón Bolívar de San Martín, a unos 45 kilómetros de la capital mendocina.

Petri manifestó sentir “mucha emoción en venir a votar” y agradeció “a todos los vecinos porque es muy importante que todos los argentinos vayan a votar que se expresen y que digan lo que piensan”. “Más allá que todos sabemos que no habrá un cien por ciento de concurrencia en las urnas, esta es una gran oportunidad para que la ciudadanía se exprese con su voto”, concluyó.

9.30 | Manuela Casteñeira: "Votar es el pilar de todo"

Manuela Castañeira compartió un mensaje en Twitter esta mañana después de votar.

La precandidata presidencial por la Alianza Nuevo Mas, Manuela Castañeira, sostuvo hoy que "hay que votar porque es el derecho principal, es el pilar de todo", al sufragar esta mañana en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Tras votar a las 9.30, en la mesa 401, del Instituto Nuestra Señora de Loreto, ubicado en la calle Brandsen 3785 (Sarandí), la precandidata dijo a Télam que "hace 40 años que se tiró abajo la dictadura gracias a la protesta social, por eso es importante defender este derecho que es el pilar de todos los demás".



"Esperamos que se respeten las reglas del juego de la jornada de hoy", deseó Castañeira; y que "los ciudadanos y ciudadanas puedan encontrar las boletas que quieran elegir", finalizó la precandidata que lleva en su fórmula a vicepresidente al profesor neuquino Lucas Ruiz.

9.00 | Elecciones en Catamarca: hay 340 mil personas habilitadas para votar

Los comicios en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) comenzaron pasadas las 8 en Catamarca, donde más de 340 mil ciudadanos están habilitados para elegir precandidatos a presidente, gobernador, diputados nacionales y legisladores provinciales.

Los electores también deberán elegir un precandidato a senador provincial titular y un postulante a senador suplente en los departamentos Ambato, Andalgalá, Belén, Capital, Fray Mamerto Esquiú, Pomán, Santa Rosa y Valle Viejo; e intendentes en 34 municipios y concejales en 22 localidades.

Según datos suministrados por la Justicia Federal, el padrón electoral catamarqueño registra 340.478 electores habilitados para emitir su sufragio en esa provincia, lo que representa casi el 1% del total nacional. En toda la provincia se habilitaron 1.058 mesas.

8.50 | Con quejas contra el sistema, votó Florencio Randazzo

Florencio Randazzo esperará los resultados en Córdoba.

El precandidato a vicepresidente Florencio Randazzo votó está mañana en tan sólo 24 segundos, sin embargo tuvo algunas quejas contra el sistema. "Debemos ir hacia un sistema más moderno, de boleta única. De hecho tiene media sanción en Diputados y está trabada en el Senado. De la misma forma que hoy votamos con un documento moderno, práctico, tenemos que hacer lo mismo para que no haya esa inmensidad de boletas, que lo único que hacemos es complicarle la vida al ciudadano cuando va a votar", dijo. Randazzo esperará los resultados en Córdoba. Foto: prensa Randazzo

Randazzo subrayó que "la política debe ser una herramienta para mejorarle la vida a la gente" y criticó a la "maldita grieta que tanto daños nos está haciendo". Además, anticipó que viajará a Córdoba "a esperar los resultados en la capital de la provincia" y le pidió a la ciudadanía que vaya a votar porque "si no lo hacen, otros decidirán por ellos"

El mejor homenaje a estos 40 años de democracia es ejerciendo el derecho al voto. Yo ya lo hice, ojalá todas y todos los argentinos lo hagan masivamente. pic.twitter.com/uKfwKdRSsg — Florencio Randazzo (@RandazzoF) August 13, 2023

8.45 | Horacio Rodríguez Larreta desayunó con Diego Santilli

Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli encabezaron un desayuno de Juntos por el Cambio. Foto: prensa Rodríguez Larreta

El precandidato a presidente por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, y el precandidato a gobernador bonaerense, Diego Santilli, desayunaron juntos este domingo para delinear las pautas con las que le darán seguimiento a todo lo que ocurra durante la jornada electoral.

Larreta, antes de emitir su voto, habló sobre la importancia de que los argentinos vayan a sufragar. “Es importante que todos se expresen, el camino es votar”. Y agregó: “Vivamos una jornada democrática en paz y con tranquilidad. Es importante que todos se expresen y voten”. El desayuno tuvo como fin delinear pautas para la jornada. Foto: prensa Horacio Rodríguez Larreta.

Santilli, por su parte, señaló: “Vamos a elegir todos al décimo presidente de esta joven democracia y también al décimo gobernador de la Provincia. Ojalá que sea una linda jornada para todos los argentinos y que todos vayan a votar en paz y tranquilidad”. Por último, reiteró: “Hay que votar, que es lo que necesitamos los argentinos. Que cada uno se exprese libremente en paz y con tranquilidad”. El mensaje de Horacio Rodríguez Larreta en Twitter después del desayuno.

8.32 | Tigre: llegó a votar el precandidato de Unión por la Patria Sergio Massa

Sergio Massa votó en Tigre. Foto: Captura de video

Sergio Massa, el actual ministro de Hacienda y precandidato a presidente de la Nación por Unión por la Patria, que compite en su espacio con Juan Grabois, llegó a votar poco después de las 8:30 a la Escuela Primaria N°34, de Alvear 1430 y Chacabuco, en Tigre. Lo hizo acompañado de su mujer Malena Galmarini en la mesa 114. "Cuando salga, hablamos", le dijo a los medios minutos antes de emitir su voto.

"Agradezco a todos los que a lo largo y a lo ancho del país están haciendo de autoridades de mesa, de fiscales, fuerzas de seguridad, que de alguna manera están permitiendo poner en marcha la votación. Me parece muy importante que hoy cada argentino y argentina salga de su casa y pueda ir a votar a 40 años de la democracia. También (siento) satisfacción por el trabajo hecho estos días en el marco del trabajo de la Primaria", dijo Massa a la prensa desde un escenario.



Luego, dijo el precandidato, que su día continuaría acompañando a su mujer a votar, con una reunión a las 11 con el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof y el precandidato a Jefe de la la Ciudad Leandro Santoro "para ver cómo se dan los comicios", y con un almuerzo "por cábala" en la casa de su madre que en todas las elecciones cocina lasagna.

8.30 | Hay 13 millones de electores habilitados para votar en Buenos Aires

La votación de primarias abiertas, simultáneas abiertas y obligatorias (PASO) se iniciaron con normalidad pasadas las 8 en la provincia de Buenos Aires, donde más de 13 millones de ciudadanos están habilitados para votar precandidatos a presidente, gobernador, diputados nacionales y legisladores locales.

En estos comicios se presentan 13 postulantes a gobernador, en una disputa que tienen como principales protagonistas al actual mandatario provincial, Axel Kicillof --quién aspira a lograr su relección con Unión por la Patria (UxP); y al precandidato de Juntos por el Cambio (JxC) Diego Santilli, quien competirá en una interna del espacio con el intendente de Lanús en uso de licencia, Néstor Grindetti.

La Justicia Electora precisó que un total de 13.115.144 están empadronados en el mayor distrito electoral del país, que cumplirán su deber cívico en 38.074 mesas ubicadas en 6.145 escuelas. En tanto, las autoridades detallaron que en esto comicios participarán 95.000 autoridades de mesa y 6.276 delegados que oficiarán de nexo entre ellos y el Comando Electoral de las Fuerzas Armadas que custodiará el desarrollo de la compulsa y el posterior traslado de urnas para la realización del escrutinio definitivo.

La provincia de Buenos Aires es uno de los pocos distritos -junto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, Catamarca y Santa Cruz- que decidió votar en simultaneidad con los comicios nacionales.

8.01 | Chaco: votó Jorge Capitanich

Jorge Capitanich, gobernador de Chaco, votó a las 8.01. Foto: prensa Jorge Capitanich

Apenas un minuto después de las 8 de la mañana y cuando recién habían abierto los comicios en todo el país votó Jorge Capitanich, gobernador de la provincia de Chaco. Fue el primero en hacerlo. Había llegado a las 7.55 y no dio declaraciones. Sólo que hay "un millón de chaqueños habilitados en condiciones de votar".

8.00 | Comenzó la votación en todo el país