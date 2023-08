El pedido de disculpas y la trastienda de una foto polémica

El precandidato a gobernador de Mendoza por la Unión Mendocina, Omar De Marchi, hizo un pedido de disculpas público por la foto en la que mostró ropa interior de mujer en medio de un festejo con jubilados de Las Heras. Pero De Marchi buscó aclarar que se trató de una imagen sacada de contexto porque se trató de un juego propuesto por los participantes y no de una acción "machista". Las fotos, además, llamaron la atención por el sentido de oportunidad de su viralización.

"Pido disculpas. Lo que fue una celebración en ese momento, también es un acto cuestionable. Debo asumirlo sin "peros". Me comprometo a seguir concientizándome en cuestiones de género, para no volver a equivocarme", dijo De Marchi en un comunicado oficial. En las fotos se lo puede ver a De Marchi con ropa interior de mujer en la mano. Eso ocurrió en un festejo por el día de los abuelos. Era un bingo organizado por su compañero de fórmula, Daniel Orozco, en Las Heras. "La foto que se cuestiona fue cuando me invitan a sortear un regalo y lo ganaría quien trajera algo que tuviera en sus bolsos. Entre risas de todos aparecieron abuelas con bombachas en su mano, que tenían en sus carteras. Al ver las fotos publicadas sentí una gran frustración. Fuera de contexto, la foto transmitía una imagen desagradable y contraria a los sucedido", explicó el candidato.

De Marchi con jubilados.

Las imágenes fueron tomadas por un fotógrafo contratado por el municipio. Es decir, alguien que trabajó para el oficialismo y la campaña de De Marchi y Orozco. Pero el Bingo fue realizado en julio y esas imágenes no fueron parte de los partes de prensa difundidos. En cambio, fue el autor de las fotos quien las viralizó en redes sociales, generando el efecto sorpresa.

En el ambiente político creen que la aparición de las imágenes no es ingenua en el contexto de la campaña electoral y en particular en Las Heras, donde se ha generado una tensión enorme. "Soy consciente de que en los 40 días que restan para la elección provincial nos someterán a múltiples campañas por parte de quienes ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Todos los días nos hacen alguna acusación nueva", denunció De Marchi.