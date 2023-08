Las peleas en los distritos que más impactarán en Unión por la Patria

Para Unión por la Patria, que no haya habido un fin de campaña pareció ser una solución. Hasta el miércoles a la mañana, la poca vocación mostrada por Wado De Pedro en armar la lista de invitados para el acto que el jueves tendrían que haber realizado en La Plata con Sergio Massa como principal orador puso nervioso a todos los viejos amigos del candidato.

Ese divorcio entre los miembros más importantes de la campaña oficialista también alcanza a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Aún no puede comprender algunas cosas que pasaron en tan corto tiempo. Recién ahora tomó conciencia de que Axel Kicillof no haya aceptado ser candidato presidencial, cuando ella misma se lo pidió. Esto desató una crisis en cadena que también afectó al propio De Pedro. Mientras tanto, su hijo Máximo, que no quiere ni escuchar hablar del gobernador, se mantiene en silencio, aunque el massismo entiende que está haciendo mucho por la candidatura del líder del Frente Renovador aunque no aparezca en ninguna foto.

Entonces, los municipios, que se habían transformado en los pilares sobre los cuales se debían armar todos los demás pisos de la campaña, también sucumben en el mar de dudas por la propia sobrevivencia de los intendentes que ya no trepidan en repartir la boleta cortada con cualquier otro candidato presidencial o provincial que le permita la subsistencia por cuatro años más.

Sin embargo, hay un lugar donde el hijo de los dos presidentes tendría que revisar qué pasará, aunque también afecte, indirectamente, al propio Massa. Es La Matanza, en el que Fernando Espinoza tomó nota que no lo quieren o, al menos, no tanto como él cree que deben hacerlo ya que su distrito es el que más votos le aporta al peronismo de todo el país por sí solo.

Solamente Cristina Fernández de Kirchner reparó en este aspecto y no sólo aceptó tomarse una foto con él en su despacho del Senado, sino que hasta grabó un video para que Espinoza lo distribuyera. Ella estuvo sola. ¿Por qué?

Cristina con Espinoza y Maggario, dos destratados por su hijo

Máximo Kirchner quiso, hasta último momento, una vez que fracasó el plan de correr a Axel Kicillof de la candidatura a gobernador a la presidencial, imponer a Martín Insaurralde, un enemigo político y de la misma región de Espinoza, como el vice, para desplazar a la matancera Verónica Maggario. Más tensión no se puede.

En el distrito que conduce Espinoza habrá una competencia que muchos suponen de la que saldrá ganador. Él la cree no sólo innecesaria, sino ofensiva. Patricia Cubría, del Movimiento Evita, armó un operativo territorial que lo alarmó. Para peor, esa disputa fue la excusa perfecta que tuvieron los líderes de Unión por la Patria para levantar una caravana en la localidad. Eso no tiene precedentes para un dirigente como el intendente que lo que menos acepta es que el mundo crea que no puede hacer un acto porque alguien amenaza a “pudrirla”, como advirtieron Emilio Pérsico y Luis D´Elía.

La otra pelea tan relevante como la anterior se da en el cuarto distrito con más población de la región, que es Tigre. Aquí la importancia radica, claro está, porque es el lugar donde hace más de dos décadas vive Sergio Massa y es el que primero lo vio gobernar. Él quiere que su esposa, Malena Galmarini, sea la próxima intendenta.

El rival del candidato presidencial y de Galmarini es Julio Zamora, antiguo amigo y aliado de ambos. Producto de las tensiones que ya subsisten desde hace media década, el actual jefe comunal no cedió al pedido massista y forzó que lo acepten a competir en una PASO. Si bien le dieron la lista, finalmente, lo dejaron herido.

“Nos hicieron igual que a Gladiador donde el emperador, antes de salir a la arena para pelear contra él, le clavó con un punzón en la espalda y tuvo que salir más que herido” explicó, con un toque épico, uno de los amigos de Zamora. El intendente deberá ir a la PASO con la desventaja de no poder pegar su boleta local a la presidencial de Massa, lo cual significa empezar con 40.000 votos menos, por lo menos. La última foto familiar, con Alberto Coto de por medio

Ahí el que se resentirá también es Kicillof, porque él tampoco tendrá los votos que el intendente le podría haber aportado con su acople a la oficial de Massa. Sólo contará con Juan Grabois como candidato presidencial, mientras que Malena Galmarini irá con los dos presidenciales.

Es notorio que, hace un mes, hayan renunciado Mario Zamora, el hermano del jefe comunal, y dos funcionarios más de extrema confianza. Lo hicieron tras escuchar una amenaza de un informe periodístico que, hasta el momento, jamás vio la luz.

La otra gran pelea, porque ahí está uno de los más apoyados referentes de La Cámpora, es en Hurlingham. La dupla Damián Selci, el candidato, y Martín Rodríguez, número dos del PAMI, cuya exposición pública llegó cuando en plena pandemia se fue de vacaciones a México con Luana Volnovich, coparon todas las calles para sacar del poder al primero que pretendió frenar los antojos de Máximo Kirchner, el jefe comunal Juan Zabaleta. Juan Zabaleta se enfrenta a La Cámpora nacional y local

La pelea es voto a voto, aunque el aparato económico aportado por el PAMI, Anses, Renaper, Aerolíneas Argentinas y demás organismos del estado nacional manejado por los amigos de Kirchner es tres veces mayor al del intendente.

Un poco más atrás en intensidad, otro funcionario de Alberto Fernández que tuvo que soportar que le armaran una PASO con la complacencia camporista fue General San Martín. Gabriel Katopodis, el jefe político del territorio, apoya a su sucesor, Fernando Moreira.

Enfrentan al diputado nacional del Movimiento Evita, Leo Grosso, quien llamativamente fue apoyado por el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez.

Otra referente del Movimiento Evita, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, apoyada por Axel Kicillof y Máximo Kirchner directamente, competirá contra los referentes más importantes del peronismo histórico de esta localidad. Mariano West y Walter Festa, ex intendentes ambos, apoyan al presidente de Ferrocarriles Argentinos, Damián Contreras, que fue siempre impulsado por Massa.

Otra pelea entre un referente del Frente Renovador con uno de La Cámpora se dará en Lanús. Si bien es poco probable que puedan arrebatarle el municipio a Diego Kravetz, quien pretende suceder a Néstor Grindetti, la discusión interna se repite año tras año, elección tras elección. En este distrito de la zona sur del Gran Buenos Aires, Nicolás Russo, diputado provincial y massista de la primera hora, enfrenta al encargado de los túneles judiciales del kirchnerismo, Julián Álvarez.