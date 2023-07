El otro candidato de Unión por la Patria estuvo en rodeo ajeno, donde la figura fue Sergio Massa

El precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) Juan Grabois destacó la importancia de completar la obra del Gasoducto Néstor Kirchner porque "tenemos el 40% de nuestro pueblo sin gas" y marcó sus diferencias con los precandidatos de la oposición que tienen "planteos deshumanizantes".



"Es una obra fundamental, que se tiene que completar con una visión humana, porque tenemos el 40% de nuestro pueblo sin gas. En barrios populares el 98% no tiene gas, más de 5 millones de personas", señaló Grabois desde Salliqueló.



Y consideró que "hay que discutir la renta extraordinaria y ciertos aspectos ambientales" que implica la obra.



Además, exhortó a "compartir este día patriótico, sabiendo que somos rivales, con Sergio Massa y Agustín Rossi", integrantes de la otra fórmula presidencial de Unión por la Patria.



"Somos dos listas distintas dentro de Unión por la Patria pero tenemos una clara limitación con la derecha deshumanizante y represiva", indicó.



"Tenemos diferencias profundas con Massa, no creemos en el acuerdo que votaron con el FMI, pero tenemos diferencias más profundas con los precandidatos de Juntos por el Cambio (Horacio Rodríguez) Larreta y (Patricia) Bullrich, y con el precandidato libertario (Javier) Milei, que tienen planteos deshumanzantes".



Respecto a las recientes declaraciones de Larreta, que dijo que "para reducir los piquetes hay que sacar a los Grabois de este mundo", el dirigente social señaló que "habla mas de él que de mí".



"Para mí es una caricia al alma que gente tan mala y con tan mal corazón me agreda de esa forma", agregó.



Finalmente, llamó a "dar una batalla ideológica y social para poner las propuestas de 'Tierra, Techo y Trabajo' en agenda".