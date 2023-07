Ya es ley el debate obligatorio y se aplicará en estas elecciones provinciales

Este viernes la Cámara de Senadores trata dos proyectos antes del receso invernal. Se convocó a una sesión especial para ratificar un acuerdo paritario firmado con Ampros en el mes de marzo y por el otro lado se dará sanción definitiva en tiempo récord al proyecto de ley que busca implementar un debate único obligatorio entre candidatos a la gobernación.

Ambos proyectos debían ser aprobados de forma urgente por distintos motivos. Según explicaron desde el oficialismo el acuerdo paritario debe ser ratificado para que se haga efectivo. El tratamiento se da en medio del conflicto salarial entre el gobierno provincial y Ampros, desde donde afirman que la última propuesta de aumentos se rechazó porque los acuerdos anteriores no se han cumplido. "Si no lo tratábamos hoy, no podía aplicarse para que lo cobren los residentes", manifestaron legisladores del oficialismo.

En ese contexto hoy se ratificó el decreto 1095 mediante el cual se homologa el Acta Acuerdo suscripto el 22 de marzo del 2023.

En cuanto al debate electoral, el proyecto se aprobó el martes en el Senado y el miércoles en la Cámara de Diputados se lo aprobó con una modificación por lo que debía volver al Senado en revisión. Finalmente se decidió que se trate este mismo viernes con el objetivo de darle sanción definitiva antes del receso invernal para que se pueda aplicar antes de las próximas elecciones provinciales que tendrán lugar el 24 de septiembre.

Específicamente, en la Cámara de Diputados se sumó un artículo que invita a los municipios a adherir a la norma para posibilitar debates obligatorios entre candidatos a intendentes. El proyecto se aprobó por unanimidad en el Senado y en Diputados.

La ley establece la realización de un debate obligatorio que debe ser transmitido por señal única y repetido por los canales de aire. Un punto innovador es que prevé la participación de los candidatos a los vicegobernadores y por otro lado también sanciona a los candidatos que no participen del debate. El castigo es la suspensión de los espacios de publicidad audiovisual que le correspondieren a la agrupación política por la que se presentan.

Ambos proyectos se aprobaron por unanimidad en una breve sesión en la que algunos senadores participaron de forma presencial y otros lo hicieron de manera virtual. También se registraron varias ausencias.