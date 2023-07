Un empleado de Las Heras dijo que Janina le pidió contratar a un "golpeador" para generar escándalo

La investigación por la agresión que sufrió Janina Ortiz entró en un terreno fangoso que, incluso, se mete puertas adentro de la intimidad de los acusados y las víctimas. Dos de las personas involucradas en la agresión están detenidas y la parte operativa del hecho va camino a esclarecerse. Pero la duda enorme es la motivación: si fue un atentado, como se investiga originalmente, o un "autoatentado" como sugieren en Tribunales y el Gobierno. Allí apareció un elemento que buscarán usarlo como prueba: un mensaje de un colaborador cercano a Janina Ortiz en el que menciona que la funcionaria le había pedido como favor "que la golpearan".

Janina Ortiz es pareja del intendente y candidato a vicegobernador Daniel Orozco. Además se convirtió en la mujer de mayor poder en Las Heras. Ella está acusada de coacción por una serie de audios grabados a escondidas. Pero además fue víctima de una agresión en la vía pública cuya motivación es eje de las polémicas.

El mensaje lo envió Guido Molina, un hombre que ingresó a la Municipalidad de Las Heras como favor de Janina porque es íntimo amigo suyo. De hecho se convirtió en un colaborador de máxima confianza, al punto que viajaron juntos a Chile en una misión que también generó escándalo: se gastaron medio millón de pesos en viáticos para presenciar un torneo de fútbol. El chat fue aportado por un amigo de Molina que es policía. El empleado municipal declaró porque, además, se sentía sospechado. En su testimonio explicó que el día de la agresión no estaba en Mendoza, sino en Uspallata y que declaraba porque le habían dicho que él era el agresor porque suponían que era amante de Janina. En la causa figura esa desmentida personal y el hecho. También el reconocimiento del mensaje.

El chat que supuestamente compromete a la víctima.

En el chat, Molina le dice a su amigo que para él está todo armado. "Para mí es todo armado perro", dice en confianza el empleado de Janina. "Ella me pidió hace un mes atrás que hablara con unos amigos que yo tenía para que le pegaran y le dije que no me metían en eso. Y el problema que es tal cual a lo que me contó", relató Molina.

Cuando le tomaron testimonio, en la Justicia ya tenían el mensaje. Por eso las preguntas parecen direccionadas a que Molina reconociera lo que dijo en privado. Lo hizo, pero con un matiz que le quita algo de peso: explicó que nunca supo si Janina hablaba en serio o en broma cuando le pidió contactar a los supuestos "golpeadores".

Para determinar el futuro de la causa serán claves los testimonios de los dos detenidos; aunque ambos no están obligados a declarar. Por ahora solo está imputado quien ofició de chofer del agresor. El golpeador está arrestado, pero aún no le informan las sospechas que pesan sobre él.

Guido Molina declaró que el día en que ocurrió la agresión había ido a Uspallata y estuvo casi toda la jornada sin señal y que por eso se enteró de todo con los hechos consumados. Él y Janina se conocen desde el 2008, eran compañeros de estudios en la carrera de enfermería. En 2018, cuando la funcionaria comenzó a trabajar en Las Heras, le ofreció empleo pero lo rechazó; hasta que en 2020 sí se sumó a la comuna, hasta transformarse en uno de los colaboradores de mayor confianza. De hecho, Molina vive en una casa que le prestó Ortiz luego de haberse mudado a Guaymallén. En la declaración figura el reconocimiento del chat. "Recuerdo que le conté eso, como contándole. Lo hice porque hace un mes, o mes y medio, antes del hecho, cuando ella empezó con sus problemas políticos, no e si en chiste o no, me tiró que tenía ganas que la golpearanpara que quedara mal algún político o alguien. pero no me dijo quién. Es ahí cuando le digo que yo no me prendía a eso. Eso me lo dijo personalmente en algún momento que íbamos en la camioneta, creo que la iba llevando en la camioneta, íbamos los dos solos", contó en la fiscalía el chofer de Janina Ortiz. Incluso luego agregó que Janina le dijo que la agresión debía ocurrir en un lugar "con cámaras" para que vieran que la golpeaban o quién la golpeaba".