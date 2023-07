A tres semanas de las elecciones en Chubut, el gobernador Mariano Arcioni ya tiene nuevo destino

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, aspiraba a ser candidato a diputado nacional de Unión por la Patria en su provincia. Sin embargo, en el acuerdo nacional entre el candidato a presidente, Sergio Massa, y el kirchnerismo, el Ministro de Economía relegó los cargos de legisladores nacionales y colocó al mandatario provincial segundo en la lista nacional del Parlasur, después de la artista Teresa Parodi.

Arcioni es un escribano chubutense con educación militar -estudió en el Liceo General Roca de Comodoro Rivadavia- que, sin tener experiencia en política, acompañó en el 2015 a Mario Das Neves en la gobernación en lo que sería su tercer mandato. Sin embargo, en 2017 un cáncer de colon de Das Neves generó su fallecimiento, por lo que Arcioni el 1 de noviembre asumió como gobernador.

El próximo 30 de julio, los chubutenses votarán a quien lo sucederá en el cargo, en una elección donde Juntos por el Cambio tiene expectativas de derrotar al peronismo. Así, Arcioni le pondrá fin a seis años como gobernador y terminará con una banca en el Parlasur.

Fueron tiempos difíciles, donde más de uno apostaba a que el escribano sin experiencia política no iba a durar mucho en el cargo. No obstante, logró foguearse en una situación institucional inaudita en la provincia y no solo terminó el mandato, sino que se postuló para gobernador y ganó en 2019.

El vínculo de Sergio Massa con Arcioni data de la época de su juventud, cuando estudiaban en la universidad en Buenos Aires. Incluso se comenta que hasta compartieron departamento durante esa época.

Esa relación continuó durante décadas sin saber que ambos iban a ocupar puestos de decisión y poder. Massa fue un ferviente defensor de la gestión de Arcioni, que supo pasar momentos muy difíciles. Antes de ganar las elecciones de 2019 otorgó incrementos salariales que luego no pudo cumplir, generando el pago escalonado de los salarios de los empleados públicos.

Esta situación provocó intensas marchas sociales. Una de las más emblemáticas fue la de los docentes que terminó con el incendio de la Legislatura luego de la trágica muerte de dos maestras que habían ido a Rawson a participar de la protesta y tuvieron un accidente vehicular. El pago escalonado se recrudeció en la época de la pandemia.

Sergio Massa y Mariano Arcioni tienen una larga relación. En marzo, junto al presidente Alberto Fernández

Con un ambiente de descontento social, en diciembre de 2021 la Legislatura aprobó la minería en la provincia, actividad que es resistida por gran parte de la población desde 2003 cuando la empresa Meridian Gold quiso extraer oro en el cordón de la ciudad cordillerana de Esquel, y se realizó un plebiscito donde más del 80% de la población local votó por el No.

En una sesión poco publicitada, el 15 de diciembre de 2021 los legisladores aprobaron por mayoría el proyecto que habilitaba zonificar la meseta central para habilitar la explotación minera, generando un estallido social que terminó con numerosos edificios públicos incendiados, entre ellos la Casa de Gobierno en Rawson, la Legislatura, el Superior Tribunal de Justicia, la Fiscalía de Rawson y uno de los diarios más importantes de la provincia.

Ante el caos social y puesta en jaque la institucionalidad provincial, Arcioni tuvo que dar marcha atrás y vetar el proyecto aprobado. En ese momento, su imagen negativa ascendía al 70%.

No obstante, cuando ya lo daban por muerto, Arcioni, con la ayuda de su amigo Massa, pudo renacer de las cenizas y volver a encausar la provincia retomando la fecha de pago de los estatales y otorgando paritarias. Incluso volvió a aparecer en actos públicos a los cuales ya no asistía.

En el armado de listas de las elecciones en Chubut, Arcioni fue una pieza clave y negoció activamente la conformación de la fórmula del comodorense Juan Pablo Luque y el actual vicegobernador, el madrynense Ricardo Sastre. Hizo valer su potestad de convocar a elecciones por decreto, desdoblando los comicios provinciales para el próximo 30 de julio, dos semanas antes que las PASO nacionales.