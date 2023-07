Se polariza la campaña Jorge Macri-Martín Lousteau: chicanas, pelea territorial e inseguridad 

El viernes pasado el club Obras Sanitarias se transformó en un búnker temporal del PRO. Allí en uno de los salones detrás de las canchas de tenis y de básket, Jorge Macri había convocado a los precandidatos a legisladores porteños que lo acompañan en la boleta de la Ciudad para encarar lo que será una campaña de apenas 40 días hacia las PASO contra el radical Martín Lousteau. El lugar elegido respondió a que, a apenas una cuadra, se encuentra el búnker donde trabaja el equipo del precandidato y donde, incluso, firmaron los aspirantes a legisladores.

En el encuentro, un grupo de asesores del precandidato del PRO hablaron de la “cercanía” como elemento central de la campaña, el “contacto directo” y “el vecino en un rol central”. Entre otros, hablaron Mora Jozami, especialista en encuestas, el ex secretario General de la Presidencia y jefe de campaña porteña, Fernando de Andreis, y el funcionario César Torres. Los aspirantes a la Legislatura escucharon con atención por más de media hora los lineamientos generales. Franco Rinaldi, cabeza de la boleta de diputados, fue de los pocos que habló en tono de arenga y entusiasmo. Además, esa tarde, se informó que al otro día se daría el primer timbreo y se lanzaría la campaña con una foto que subió Jorge Macri a sus redes sociales en Plaza Lezama, en San Telmo.

Aunque no se habló a viva voz de encuestas, en el PRO aseguran que no hay una sola que lo dé a Lousteau siquiera cerca de Jorge Macri. En los mejores escenarios para la UCR, el ex ministro de Economía aparece a 3 o 4 puntos, en los peores hasta 12 puntos abajo en la primaria.

También hubo funcionarios que hablaron, en la charla, sobre el despliegue territorial que comenzará en estos días también.

En este marco, la polémica frase de Rinaldi sobre cuestiones privadas de un periodista de TN se metió de lleno en la campaña: aunque fue una broma de 2021 de un personaje que construyó para redes sociales, la UCR decidió ir a la Junta Electoral de Juntos por el Cambio para impugnarlo. Jorge Macri habló con él del tema: no solo lo bancará como su precandidato a legislador sino que cuestionó que Lousteau intente sacar de la cancha a un contendiente por una frase desafortunada hace dos años, según confiaron en su entorno.

En cuanto a otros tramos de la campaña se dividirán los segmentos entre los precandidatos con una nutrida agenda que le imprimirá el ministro de Gobierno porteño para llegar a todas las comunas con varias recorridas antes del 13 de agosto.

De las más complejas para el PRO: la 5 y la 6, donde la UCR ha hecho pie históricamente. Acaso por ello esta semana se lo vio junto a Horacio Rodríguez Larreta en el Parque Rivadavia.

Tras un primer fallo favorable del Tribunal Electoral sobre el cuestionamiento sobre su domicilio, ahora Jorge Macri espera que dictamine el Tribunal Superior de Justicia, el máximo órgano judicial de la Ciudad. Allí podría haber un fallo unánime a favor. De mínima ya hay tres magistrados que no vetarían al precandidato y aceptarían el fallo de primera instancia como válido.

Por su lado, Lousteau continúa con su marcha, en especial con un armado territorial de la agrupación 100 Barrios, con mesas en las esquinas emblemáticas porteñas y mucha folletería. También habrá actividades con Graciela Ocaña, su primera precandidata para la Legislatura porteña, quien podría acercarle un votante adulto-mayor, el segmento con el que trabajó siempre “la hormiguita”.

En su acto de lanzamiento, Martín Lousteau dejó en claro su mensaje en contra de Jorge Macri.

En la UCR se muestran entusiasmados, aunque saben que el PRO ha dominado la Capital Federal en los últimos 16 años y será complejo ganarle. Otros apuestan a un hipotético fallo de la Corte Suprema producto de los buenos nexos de algunos operadores del senador radical con dos de los cuatro magistrados del máximo Tribunal. ¿Alcanzará?

Por lo pronto el senador radical seguirá con intensas recorridas y con el apoyo estratégico de Gerardo Morales, el candidato a vicepresidente de Larreta, y acaso una parte de los ministros porteños que lo prefieren, aunque no lo blanquearon abiertamente aún.

También seguirán los cuestionamientos sobre el domicilio aunque si el Tribunal Superior de Justicia falla la próxima semana a favor, seguramente la agenda pase por otro lado.

Paralelamente, en silencio, porque la campaña nacional se lleva el foco de atención, el ministro de Seguridad porteño, Eugenio Burzaco, no goza de la mejor sintonía con la Policía de la Ciudad. En la fuerza hay descontento y hasta hubo cambios en algunas áreas de la cartera de Seguridad ante la preocupación por una posible “autogestión” de la fuerza de manera creciente.

Para colmo tampoco es muy adepto a trabajar en su despacho. Se lo ve, como máximo, dos veces por semana en su oficina en el cuarto piso de la Avenida Regimiento de Patricios al 1100.

En el último piquete y luego acampe de los piqueteros -con cubiertas incendiadas incluidas- a las 20.30 ya estaba cómodamente en su casa dando notas a los medios de comunicación. Un after office casero.