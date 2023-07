Quién es el barra de la Lepra que supuestamente agredió a Janina Ortíz

La causa por la agresión que sufrió Janina Ortiz, la funcionaria de mayor poder en la municipalidad de Las Heras y pareja del intendente Daniel Orozco, tuvo un giro esperado: hay dos detenidos acusados por la agresión. Uno es quien la golpeó y otro el chofer que lo trasladó. El presunto agresor es un barra de Independiente Rivadavia, identificado como "Bahiano" que fue detenido días después del ataque y hasta anoche no tenía vinculación con el caso.

Janina Ortiz fue agredida a pocas cuadras de su casa, en Guaymallén, y denunció que ese hecho está vinculado con la política porque - dijo - el agresor le pidió que sacara la denuncia que desde Las Heras hicieron hacia su rival político Francisco Lo Presti, de Cambia Mendoza. Ayer fueron detenidos dos hombres que estarían directamente involucrados en esa agresión. A través de una testigo y del seguimiento realizado por la policía mediante cámaras de seguridad, se descubrió que el agresor se subió a un auto que era conducido por otro hombre. Con esos datos hallaron al "chofer", quien fue detenido e imputado por complicidad.

Se trata de Francisco Daniel Guardia Reale, de 25 años y que para la Policía está sindicado como barra brava de Independiente Rivadavia. MDZ informó el 28 de junio que fue detenido cerca de la galería Tonsa por un pedido de captura y era buscado luego de fugarse del Complejo Penitenciario Unidad 14 del Borbollón, en Las Heras, el 17 de junio del 2022, en donde cumplía una condena. Desde entonces este hombre se mantuvo prófugo, hasta que este miércoles pasadas las 15 fue arrestado en la entrada de la mencionada galería, por calle Catamarca. Inmediatamente fue trasladado a la Comisaría 3°. Las versiones oficiales indican que tenía salidas transitorias y luego de una salida "no volvió más".

El ataque a Janina Ortiz fue realizado el pasado 20 de junio. Hoy el detenido, conocido como "El Bahiano" podría ser imputado. Su declaración es clave para saber qué camino puede tomar la causa, en particular quiénes fueron los autores ideológicos de la agresión. Como se mencionó, no tenía vinculación con el caso hasta que este jueves el chofer que lo trasladó al agresor, identificado como Ramiro Farina, declaró que no tuvo nada que ver con el ataque sino que se trató de "un favor a un amigo" al que llevó hasta San José y mencionó justamente a "Bahiano" quien le habría reconocido que golpeó a la funcionaria lasherina.

Otro de los apuntados era el chofer de la misma Janina Ortiz, quien se desligó de la causa diciendo que estaba en Uspallata el día de la agresión, aunque en otra declaración había indicado que estaba en Tunuyán. Cuando le tomaron testimonio, los investigadores tenían un dato guardado: un chat donde Molina le comentaba a un amigo (que es policía) que para él era "todo verso" la agresión y que lo de Janina podía ser un autoatentado. Allí recordó que la mujer le había preguntado si conocía a alguien que la golpeara para hacerse pasar como víctima de una agresión política. El testigo ratificó esa charla, pero no pudo confirmar si esa idea tenía rigor de verdad. Es decir, si Janina realmente quería encomendar ese trabajo o era una broma.