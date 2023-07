"No estamos en un país normal": quienes son los apuntados por Patricia Bullrich en su spot

La precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, sacó su primer spot de campaña, reforzando su postura como halcón y marcando una fuerte distancia de su contrincante directo en la interna del PRO, Horacio Rodríguez Larreta. Además, bajo el lema "No estamos en un país normal" lapidó a una serie de referentes del oficialismo.

El video comienza con una imagen de Casa Rosada y se escucha a Bullrich diciendo: "Si estuviéramos en un país normal, tal vez alcanzaría con un buen administrador o un teórico de la economía. Pero no estamos viviendo en un país normal. Estamos en esta Argentina. Sufrimos hambre. Son siempre los mismos".

Y allí, llega el primer palito contra Larreta y su postura dialoguista. "No arrancan las clases. Acá nada es como debería ser y va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos. Fuerza porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario, porque la corrupción no se termina por consenso".

Patricia Bullrich y Luis Petri, la fórmula presidencial que representa a los halcones del PRO.

Luego, le llegó el turno a su contrincante oficialista: Sergio Massa. Cuestionó el manejo de las “cajas” y los “privilegios”, mientras se ven imágenes del actual ministro de Economía y precandidato a presidente de Unión por la Patria (UxP). También, ironizó recordando las fotos de la Fiesta de Olivos en plena cuarentena, en el marco del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez.

Patricia Bullrich tampoco olvidó los enfrentamientos en el Congreso, cuando se debatía la reforma previsional en el 2017. "Ya vimos con qué agresividad se resiste el cambio y no podemos darnos el lujo de hacerlo a medias otra vez", expresó.

A lo largo del spot de campaña, mientras cuestiona la labor política del actual Gobierno, de quienes asumieron como referentes del Frente de Todos y de los gremios u organizaciones de izquierda aliadas, se ven imágenes de Máximo Kirchner; el líder y precandidato a presidente de Patria Grande, Juan Grabois; el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación (Suteba), Roberto Baradel; el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano.

Y a modo de remate, volvió a enfatizar en el discurso macrista de la grieta: "Si no, es todo. Es nada. Llegó el momento de generar grandes cambios estructurales y hacer lo que nunca se hizo. Bienvenida la fuerza que hace falta para ordenar el país. Bienvenida la fuerza del cambio".

El primer spot de Patricia Bullrich