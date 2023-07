Janina Ortiz se presentó en la Justicia y cargó contra su chofer

Uno de los máximos colaboradores de Janina Ortiz, Guido Molina, persona que ingresó a la Municipalidad de Las Heras como favor de Janina al ser un amigo íntimo de ella, aseguró que la agresión que recibió la pareja de Daniel Orozco corresponde a un "caso armado". Tras esto, Janina Ortiz salió a defenderse, desmintió a Molina y pidió que se investigue el vínculo entre él y la Policía.

El chat que se viralizó, aportado por un amigo de Molina que es policía, refleja como Molina le dice a su amigo que para él está todo armado. "Para mí es todo armado perro", reza en confianza el empleado de Janina. "Ella me pidió hace un mes atrás que hablara con unos amigos que yo tenía para que le pegaran y le dije que no me metían en eso. Y el problema que es tal cual a lo que me contó", manifestó Molina.

Luego de que esto comenzara a tomar color, este viernes en horas del mediodía, Janina Ortiz se presentó en la Justicia para aclarar la situación y acusar de falso testimonio a Guido Molina, su chofer. Además, pidió que se lo investigue porque ella manifiesta que puede estar implicado en la agresión que sufrió ella en Guaymallén.

Cuando le tomaron testimonio, en la Justicia ya tenían el mensaje del chat de Molina. Es por eso que las preguntas parecen direccionadas a que Molina reconociera lo que dijo en privado. Lo hizo, pero con un matiz que le quita algo de peso: explicó que nunca supo si Janina hablaba en serio o en broma cuando le pidió contactar a los supuestos "agresores".

Actualmente hay dos detenidos acusados por la agresión. Uno es quien la golpeó y otro el chofer que lo trasladó. El presunto agresor es un barra de Independiente Rivadavia, identificado como "Bahiano" que fue detenido días después del ataque y hasta anoche no tenía vinculación con el caso.