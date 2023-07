Fuerte descargo del Gobierno por el paro de colectivos: cómo sigue el conflicto

Una nueva jornada de caos se vive en el AMBA por el paro total de colectivos. En este marco, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, convocó para las 11.30 a los dirigentes de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), que realizan una retención de tareas por 24 horas, y las cámaras empresarias del sector para destrabar el conflicto. Tras este anuncio, el funcionario habló con la prensa y fue lapidario.

"Dejaron a la gente en la calle aunque tengan los fondos depositados", cuestionó Giuliano en declaraciones a Radio 10. E insistió: "“Hemos depositado 27 mil millones de pesos en las cuentas de los empresarios para pagar salarios. A nosotros esta situación nos sorprende por la virulencia y porque dejaron a la gente en la calle".

"Algunos empresarios plantean, en esta coyuntura, mayores márgenes de ganancias. Nosotros necesitamos cuidar los fondos públicos", explicó respecto al reclamo.

Transporte convocó a las cámaras empresarias para levantar el paro de colectivos

En esta línea, el ministro de Transporte hizo hincapié en que "no se puede desatar una fiebre de subsidios, porque ese dinero proviene de los fondos públicos". Y sentenció de manera tajante: "No nos sorprende esto en un contexto electoral. No hemos tenido antes este conflicto".

El conflicto que puso en jaque a los usuarios

La UTA inició esta medianoche el paro de colectivos por 24 horas a nivel nacional en los servicios de corta y media distancia de todas las empresas que "incumplen el pago del aumento salarial resuelto y acordado" para esos sectores y advirtió que no permitirá "presiones" del sector patronal al Gobierno, informó el sindicato que encabeza Roberto Fernández.

La medida de protesta se desarrolla en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), la ciudad de La Plata y las provincias de, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa y Tucumán. En esos distritos "se verificaron los incumplimientos en empresas y habrá paro", aseguró el gremio anoche.

Por su parte, las cámaras empresarias del AMBA informaron a través de su cuenta en Twitter que fueron convocadas al ministerio de Transporte para las 11.30, junto con la UTA, para "encontrar mecanismos que permitan resolver el conflicto".